Is Arenas, si tratta per chiudere le cause 

Si va verso un accordo bonario per chiudere i due contenziosi in corso - in primis quello con il Cagliari Calcio - e far rinascere la cittadella sportiva di Is Arenas, partendo dallo stadio comunale che un tempo ospitò i rossoblù e dalla pista di atletica. L’amministrazione di via Porcu accelera per trattare e arrivare a una soluzione in vista delle prossime udienze in Tribunale previste a fine mese.

La promessa

«Lo sport deve tornare nel polo di Is Arenas il prima possibile», dice l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. Ma in ballo c’è anche il più ampio progetto di rilancio della mega area incastonata fra lo stadio di via S’Arrulloni, il parco di Molentargius e il Poetto, con tanto di mercato all’aperto, skate park, parcheggi di scambio e un centro servizi. «Noi stiamo facendo la nostra parte per raggiungere un accordo bonario», annuncia l’assessore Conti dopo la recente approvazione in Giunta della delibera di indirizzo con la quale l’amministrazione comunale cerca di rimettere ordine fra gli interventi di riqualificazione ambientale, sportiva e urbana nel compendio di Arenas, di fatto da sei anni bloccati dalle guerre legali ancora in corso.

La controversia

Fra queste - due in tutto - c’è quella con la ditta Andreoni, l’impresa cagliaritana che nel 2012 si aggiudicò i lavori del mega progetto da oltre 8 milioni di euro. Al centro del contendere - come viene riportato nella delibera dell’esecutivo comunale - alcuni lavori che sarebbero stati eseguiti in difformità al progetto. Dopo la sentenza in primo grado, l’impresa ha avviato una causa civile contro il Comune, ma ora si cerca di trattare «in un’ottica meramente conciliativa», viene sottolineato del documento approvato dalla Giunta con cui si «incarica l’ufficio legale di demandare all’avvocato incaricato per la difesa dell’ente la ricerca di una soluzione transattiva», così come consigliato anche dalla stessa Anac lo scorso anno dopo diverse ispezioni in Comune. La prossima udienza è slittata a fine giugno.

Il maxi piano

«Per noi l’obiettivo è chiudere una vicenda che si trascina da troppi anni e che tiene bloccata una zona strategica della città», sottolinea l’assessore Conti. Sul tavolo dell’assessorato ai Lavori pubblici di via Roma il Pia, programma integrato d’area, che per la zona a ridosso del palazzetto dello sport di via Beethoven prevede una serie di interventi e servizi: dal mercato all’aperto, con stalli per la sosta e viali alberati pedonali, al parcheggio di scambio fra via Salieri e via Beethoven, che il Comune intende realizzare anche per incentivare il trasporto pubblico e verso il Poetto. Non solo: nel progetto ripreso in mano dall’attuale amministrazione, c’è anche un centro servizi fra il parcheggio di scambio e via Beethoven, un parco di educazione stradale e uno spazio attrezzato all’aperto per lo skate.

Il contenzioso col Cagliari

Nel frattempo si cerca di accelerare anche nel contenzioso con il Cagliari Calcio: da una parte ci sono le spese sostenute dalla società per le trasferte in un altro stadio dopo lo stop a Is Arenas - che il Cagliari chiede al Municipio - dall’altra alcune cartelle Tari riferite al periodo post chiusura dello stadio che - a detta del Comune - non risulterebbero pagate dalla società. Anche in questo caso è stata avviata una trattativa fra i rispettivi legali per arrivare ad un accordo. «Una situazione che abbiamo ereditato e stiamo cercando di risolvere», precisa l’assessore ai Lavori pubblici, «ma sono fiducioso sul fatto che a breve riusciremo a chiudere il contenzioso in maniera bonaria. La priorità è riportare il calcio nello stadio comunale, e rendere agibile la pista che atleti e associazioni attendono da tempo».

