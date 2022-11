Is Arenas, si riapre il processo 

Via libera ad un nuovo dibattimento in appello nel processo di secondo grado sui presunti illeciti commessi nella costruzione dello stadio di Is Arenas, realizzato tra il 2012 e il 2013 per ospitare le partite del Cagliari vista l’inagibilità del Sant’Elia.

La rinnovazione

Prescritte tutte le violazioni paesaggistiche, che avevano portato ad una condanna a due anni per l’ex presidente rossoblù Massimo Cellino, la sostituta procuratrice generale Liliana Ledda ha ottenuto la rinnovazione dell’istruttoria sul peculato da cui l’ex numero uno de Cagliari era stato assolto assieme all’ex sindaco di Quartu, Mauro Contini, all’ex assessore ai Lavori pubblici , Stefano Lilliu, Andrea Masala, direttore dei lavori e Raffaele Perra, tecnico comunale. I pm Enrico Lussu e Gaetano Porcu avevano ricorso contro le assoluzioni.

Assoluzioni definitive

Sono diventate definitive, invece, le assoluzioni dalle contestazioni paesaggistiche che avevano fatto finire nei guai l'impresario Marcello Vasapollo e il progettista Jaime Manca di Vallermosa. La Corte d’appello presieduta dal giudice Giovanni Lavena ha stralciato le due posizioni, dichiarando inammissibile il ricorso della Procura perché nel frattempo le violazioni sono andate in prescrizione. Allo stesso modo, nei mesi scorsi, era diventata definitiva l’assoluzione nei confronti del tecnico Graziano Mossa.

Il nuovo dibattimento

In primo grado erano stati condannati a due anni solo Cellino per violazioni ambientali e l’ingegnere Andrea Masala, quest’ultimo per falso nell’esecuzione dei lavori. Questi reati, però, risultano già comunque prescritti. La Procura aveva ritenuto che lo stadio di Is Arenas, realizzato nel 2012 per ospitare le partite del Cagliari a causa dell'inagibilità del Sant'Elia, fosse un'opera abusiva. I pm avevano ipotizzato che i soldi spesi dal Comune per la strada di collegamento, la recinzione e una cabina elettrica (circa 360mila euro) costituissero un peculato ai danni delle casse comunali e a favore del Cagliari calcio. Davanti alla Corte d’appello, per capire se vi siano stati dei peculati, i giudici hanno ordinato si sentire come testimoni Pierpaolo Gessa (che aveva patteggiato due anni per peculato in questa vicenda), Antonio Grussu, Gaetano Nastasi e Giancarlo Pusceddu. Compariranno in aula il 27 gennaio per parlare dei lavori realizzati attorno allo stadio.

