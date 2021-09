Is Arenas rinascerà: 4,5 milioni di euro per il polo sportivo 

La lista degli interventi prioritari di riqualificazione è già approdata in Giunta, una prima tappa per poi concretizzarsi in linee di indirizzo che saranno messe nero su bianco in una delibera. In cima all’elenco, la ricostruzione della pista di atletica e del manto erboso del campo di calcio. Lo stesso utilizzato dal Cagliari Calcio e da anni al centro di un contenzioso con la società rossoblu. «Abbiamo previsto anche la realizzazione di un piccola pista al coperto che potrà essere utilizzata per gli allenamenti nei giorni di pioggia», dice l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

Un piano da 4,5 milioni di euro per la rinascita del polo sportivo di Is Arenas, in attesa che si chiuda il contenzioso in corso con il Cagliari calcio. Parte il bando con cui di fatto il Comune chiama a raccolta ingegneri e professionisti per progettare la riqualificazione del compendio quartese incastonato fra via Beethoven e via S’Arrulloni: dallo stadio - che un tempo ha ospitato le partite di serie A dei rossoblù - alla pista di atletica, con tanto di piccola pista al coperto per gli allenamenti durante l’inverno, sino alle tribune.

Priorità

La lista degli interventi prioritari di riqualificazione è già approdata in Giunta, una prima tappa per poi concretizzarsi in linee di indirizzo che saranno messe nero su bianco in una delibera. In cima all’elenco, la ricostruzione della pista di atletica e del manto erboso del campo di calcio. Lo stesso utilizzato dal Cagliari Calcio e da anni al centro di un contenzioso con la società rossoblu. «Abbiamo previsto anche la realizzazione di un piccola pista al coperto che potrà essere utilizzata per gli allenamenti nei giorni di pioggia», dice l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

Ecologico

Fra gli interventi, anche la ristrutturazione delle tribune, con la copertura fotovoltaica - costo stimato 600mila euro - e la sistemazione di spogliatoi e casa del custode, anche in questo caso con l’installazione di pannelli fotovoltaici e una previsione di spesa di 800mila euro. Si pensa anche alla rigenerazione dei campi da tennis e del pallone, e alla revisione degli impianti di illuminazione.

Gestione integrata

Una ridefinizione del polo sportivo che dovrà comprendere tutte le strutture presenti. «Con dei percorsi di ricucitura per facilitare una gestione integrata delle attività della zona», sottolinea Conti. Il riferimento è al Palazzetto dello sport - che dovrà tornare alla sua destinazione originaria a fine emergenza sanitaria - ma anche al campo di Sa Cora e quello privato a due passi dallo stadio. «Ci saranno dei collegamenti con percorsi e aree per lo sport all’aperto». Mentre a ridosso di via Beethoven è prevista una sorta di club house a servizio del polo sportivo.

Selezione

Il bando per affidare la progettazione preliminare è in corso. «Poi partirà la selezione dei professionisti, infine l’affidamento che contiamo di concludere entro ottobre», assicura l’assessore. «Un iter che non cozza con il contenzioso, stiamo semplicemente utilizzando questo tempo di attesa per definire i progetti e farci trovare pronti quando tutto si concluderà. Chiaramente sino a che non ci sarà la pronuncia del giudice non si farà nulla».

Contenzioso

Una riqualificazione da 4 milioni e mezzo di euro. «Risorse che in parte chiederemo alla Regione, e attraverso il bando ministeriale Sport e periferie e il Credito sportivo», spiega Conti. Molto dipenderà anche dal contenzioso che si sta cercando di chiudere con il Cagliari Calcio: da una parte le spese sostenute dalla società per le trasferte in un altro stadio dopo lo stop a Is Arenas - che il Cagliari chiede al Municipio - dall’altra alcune cartelle Tari riferite al periodo post chiusura dello stadio che - a detta del Comune - non risulterebbero pagate dalla società: una disputa legale. «Abbiamo dato l’input per chiudere, così come la società», conclude Conti. «Aspettiamo i giudici”.

