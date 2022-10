Is Arenas, prove di rilancio 

Dopo anni di silenzio e di abbandono nello stadio di Is Arenas comincia a muoversi qualcosa. Da qualche giorno nell’impianto c’è grande fermento: si lavora per capire cosa rimane della pista di atletica devastata dall’intervento per realizzare lo stadio per il Cagliari calcio. Alla fine un tecnico stilerà una relazione per capire come e se si potrà fare qualcosa per recuperarla.

Attesa per l’udienza

Chi dovrà fare l’intervento per ora non si sa. Tutto è rimandato all’udienza fissata a novembre con il Cagliati calcio. In base agli accordi dell’epoca, la società avrebbe dovuto restituire lo stadio così come lo aveva lasciato con appunto la pista di atletica e il manto erboso, e da lì ne era poi nata una causa. Ma adesso la soluzione sembra finalmente vicina.

In questi giorni sono in corso “prove su piastra”, cioè verifiche della capacità di resistenza degli strati di sottofondo e di quelli alla base della pavimentazione. Al termine di questa indagine un tecnico stilerà la relazione sullo stato di degrado della pista e si ipotizzerà un preventivo per il ripristino.

Abbandonato dal 2013