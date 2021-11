Is Arenas, pace tra Cagliari calcio e Comune 

Il prossimo appuntamento è per il 3 marzo, l’ultima udienza - dopo il rinvio a fine ottobre - dove si conta di chiudere la guerra legale con un accordo conciliativo. «Nel frattempo abbiamo quattro mesi per progettare gli interventi necessari», commenta l’assessore Conti. In ballo c’è un piano da quattro milioni e mezzo di euro per la rinascita del polo sportivo e ricreativo di Is Arenas, fermo ormai da anni. E ripreso di recente con l’approvazione in Giunta del documento di indirizzo finalizzato alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Al centro del contenzioso c’è la richiesta reciproca di risarcimento fra Comune (difeso dall’avvocato Enrico Salone) e società, innescata da una serie di inadempimenti - da parte di entrambe - nella risoluzione della convenzione dopo l’addio dei rossoblù dallo stadio quartese, utilizzato di fatto durante una sola stagione a cavallo fra il 2012 e il 2013. Tutto intervallato dalle note vicende finite nelle pagine della cronaca giudiziaria locale e nazionale, e una serie di udienze slittate in attesa di un accordo che riuscisse a mettere d’accordo tutti e consentisse di riaprire stadio e impianti di Is Arenas.

Il piano di rilancio del polo sportivo di Is Arenas è pronto, iter che va di pari passo con l’accordo sul contenzioso di fatto quasi raggiunto: da una parte l’impegno del Cagliari Calcio a versare a rate la Tari non pagata al Comune dopo la trasferta forzata a Trieste, e a rifare la pista di atletica, oltre ad altri piccoli interventi di sistemazione; dall’altra l’amministrazione di via Porcu che si occuperà della manutenzione del manto erboso dello stadio. «La trattativa è a buon punto, a marzo dell’anno prossimo contiamo di chiudere definitivamente la vicenda legale e poter restituire alla città gli impianti di Is Arenas», annuncia l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti.

La guerra legale

L’ultima udienza

Il progetto

Priorità assoluta alla manutenzione straordinaria della pista di atletica e del manto erboso del campo da calcio comunale, compreso il rifacimento delle tribune con l’eventuale inserimento di pannelli fotovoltaici, la sistemazione degli spogliatoi e della casa del custode, dei campi da tennis e della tensostruttura, la realizzazione di percorsi attrezzati di collegamento fra i vari impianti sportivi, la creazione di aree verdi secondo criteri di green design perfettamente integrati con l’habitat naturalistico circostante. Nella lista degli interventi c’è anche la realizzazione di una struttura polifunzionale destinata ad attività di servizi e ristorazione, sia a supporto degli impianti sportivi che delle aree limitrofe. L’obiettivo è far partire i lavori il prossimo anno.

Attenzione green

«Con questo documento l’amministrazione delinea il suo interesse strategico verso la valorizzazione del compendio di Is Arenas, un’area dalle grandi potenzialità e che può riconfermarsi come polo sportivo e ricreativo di riferimento per la nostra città», dice l’assessore ai Lavori pubblici. «Studi e progetti saranno da realizzare a valle dei contenziosi ancora in corso, ma gli indirizzi dati tracciano la direzione da prendere, con una forte attenzione alle caratteristiche ambientali e alla sostenibilità, data la vicinanza al parco di Molentargius: un intervento di ingegneria naturalistica, con l’utilizzo di materiali ecocompatibili, del fotovoltaico e una progettazione del verde in grado di creare continuità con la vicina zona umida».

