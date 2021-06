Irpef, meno tasse per il ceto medio 

Una sforbiciata allo scaglione Irpef di mezzo, quello che colpisce il ceto medio, giù le tasse sul lavoro, semplificazioni a gogo, rivisitazione del rapporto tra cittadini ed amministrazione finanziaria, nuova lotta all'evasione, giù l'Iva ovvero semplificazione e possibile riduzione dell'aliquota ordinaria attualmente applicata. E via le tanto odiate microtasse: dal superbollo alla tassa sul rumore degli aerei. Ancora da sciogliere invece il nodo sul forfait e sulla patrimoniale. E le rottamazioni? Positive, favoriscono gli adempimenti anche se c'è da rinforzare ancora e non poco la lotta all'evasione.

L’iter

Le commissioni Finanze di Camera e Senato si apprestano a licenziare un lungo documento nel quale si tracciano le linee guida della prossima riforma fiscale che, tra le molte riforme ora sul fuoco dovrà vedere la luce con una delega al Governo entro la fine di luglio. Un percorso certo non semplice, più volte tentato dai precedenti governi, che deve fare anche i conti come sempre con le risorse. Punto sul quale le commissioni parlamentari identificano però una possibile fonte: la revisione dei moltissimi sconti che il fisco concede, a volte per pochi casi, ai cittadini. Il tutto con tre obiettivi dichiarati: stimolare la crescita abbassando in alcuni casi il peso del prelievo, sfoltire e semplificare e rendere meno distorsivo il trattamento fiscale dei fattori produttivi, cioè agire su capitale e lavoro.

Le proposte

Molte le proposte anche sul fronte delle aziende e su quello nuovo della tassazione green: dal superamento dell'Irap alla semplificazione dell'Ires fino a una rateizzazione più corposa per alleggerire l'impatto sugli autonomi. Mentre per l'Iri si vuole reintrodurre il regime opzionale. Prevista una profonda revisione dell'imposizione sulle rendite finanziarie ma non un calo come inizialmente ipotizzato. Il Governo dovrebbe puntare a «ridefinire la struttura dell'Irpef» con un abbassamento dell'aliquota media effettiva con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito tra i 28.000 e i 55.000 euro. Flat tax per partite Iva e patrimoniale restano un «nodo politico da chiarire».

