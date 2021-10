Ironman, la festa è cominciata 

Pula. Sciamano da ogni parte del mondo. Addirittura le cifre diramate ieri dagli organizzatori del primo, epocale “Ironman 70.3 Sardegna-Italy” parlano di 84 Paesi rappresentati, ovviamente di tutti e 5 i continenti. Le iscrizioni confermate sono 1980 (le prenotazione erano state fermate a 2200) e c’è la concreta speranza che una buonissima percentuale di questi, superando le difficoltà della pandemia e dei trasporti, sia domani alle 9 al via dalla spiaggetta del Forte Village di Santa Margherita.

La chiamata

Il popolo del triathlon ha risposto alla chiamata, ha atteso un anno in più, adesso finalmente arriva, con le auto munite di portabici o con le squadrate borse rigide da stiva per l’aereo. Ritiro pacco gara, un passaggio all’expò, gli ultimi allenamenti. Magliette che riportano gare di ogni luogo del mondo sono portate in giro da teste che parlano lingue molteplici. Sono tutti age-group, per questa prima edizione non ci sono gli Elite (i pro), impegnati a Cascais. Ma anche qui sono in palio i pass per il mondiale Ironman 70.3, fra un anno preciso a St. George (Utah, Stati Uniti).

La presentazione

Sarà il marchio Ironman che sembra rendere tutto più lucente, anche la presentazione ieri è stata interessante, senza banalità. Il padrone di casa Lorenzo Giannuzzi è passato da «abbiamo realizzato un sogno» a «vogliamo farlo diventare l’evento più importante», in linea con quanto ha fatto sinora il resort nel triathlon. Ferran Jimenez, per Ironman Europe, ha ammesso che «dal primo momento che siamo arrivati siamo stati consapevoli che è una destinazione speciale, non a caso si compara con le Hawaii. Qui si respira triathlon, lo vediamo nel volto degli atleti che sono arrivati». Gianni Chessa ha gonfiato il petto: «Il mio dovere di assessore al Turismo è portare persone in Sardegna e ci stiamo riuscendo, catturando trenta eventi internazionali, con venti Mondiali». Carla Medau, sindaca di Pula, annuendo, ha aggiunto «Abbiamo un patrimonio storico e archeologico, abbiamo saputo conservare il territorio e lo sport aggiunge il tocco in più, ma dobbiamo lavorare sui trasporti che vanificano le idee imprenditoriali».