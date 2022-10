Ipsia, la scuola non è agibile 

In fase di redazione dei successivi livelli di progettazione si procederà, in armonia con la direzione scolastica, a limare ulteriori profili, dando comunque priorità agli interventi di manutenzione utili a mettere in sicurezza l’edificio principale.

Sono 200 o giù di lì gli alunni che frequentano l’Ipsia di Tortolì. Il caseggiato è di proprietà della Provincia. Il 19 ottobre gli uffici hanno sancito la conclusione (positiva) della conferenza di servizi indetta per l’esame del progetto definitivo dell’intervento di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico. Ora si passerà alla fase 2 dell’attività, con la pubblicazione della gara d’appalto tramite la quale verranno assegnati i lavori. Tra gli interventi previsti l’impermeabilizzazione e l’isolamento del solaio, il risanamento di intonaci e tinteggiatura sulle facciate del caseggiato e sulla scala di emergenza. In più, in alcuni ambienti, dovranno essere sostituiti tutti gli infissi, mentre per l’intero edificio sarà predisposta l’installazione di un impianto fotovoltaico che garantirà anche un risparmio energetico. Invoca migliorie anche l’impianto igienico, tanto che i tecnici hanno già ipotizzato la realizzazione di un sistema ad areazione forzata.

Ospita 200 studenti, ma ufficialmente non è agibile. Ottenere il bollino di qualità strutturale, è subordinato a una manutenzione che costerà alla Provincia di Nuoro 482mila euro. C’è un solaio da impermeabilizzare, gli intonaci da risanare e gli infissi da sostituire. Sono opere necessarie per attestare che l’immobile rispetta tutti i requisiti di legge che garantiscono agli utenti di studiare e lavorare in sicurezza e in pieno comfort nei locali del polo scolastico di Monte Attu.

Gli interventi

Burocrazia

A Monte Attu è annunciato un maxi investimento da 12 milioni di euro per tirare a lucido le scuole. Ma i tempi non si annunciano brevi, come spiega Tonino Mereu, 58 anni, sub commissario della Zona omogenea dell’Ogliastra: «Vista la complessità dell’intervento e considerato l’aumento indiscriminato dei prezzi stiamo provvedendo alla revisione degli stessi in modo tale da reperire le ulteriori risorse necessarie per l’avvio dei lavori».

