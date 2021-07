Ipotesi rimpasto, palla al sindaco 

Troppo alto il rischio di presentarsi nuovamente in Consiglio comunale con una maggioranza risicata per i malumori dell’Udc. Per questo Paolo Truzzu è al lavoro per risolvere il nodo della rappresentanza in Giunta. Il gruppo che fa riferimento a Giorgio Oppi vuole un assessorato e ha indicato il nome di un uomo, Andrea Floris, segretario provinciale dell’Udc. Una casella vuota, quella alla Cultura, c’è, ma deve essere occupata da una donna. Su questo ruota lo scontro. Riuscirà il sindaco a trovare la quadra nel weekend, per evitare di arrivare al prossimo Consiglio con una maggioranza traballante?

Il dispiacere

Truzzu, dopo il voto su Rendiconto e Tari approvati con una maggioranza risicata (18 i sì), cerca la via della diplomazia. Ma sulla mancata partecipazione alla votazione dei quattro consiglieri Udc-Progetto per Cagliari, ammette: «Mi dispiace che non abbiano votato la Tari. Ritengono che gli interessi dei cittadini vengono prima delle questione politiche». Il primo cittadino non ha mai negato la disponibilità di assegnare un posto in giunta al gruppo formato da Aurelio Lai, Roberta Perra, Marcello Piras e Antonello Angioni, ma deve fare i conti con le “quote rosa”. L’indicazione dell’Udc di un uomo fa saltare i conti e imporrebbe al sindaco altre scelte. Una strada potrebbe essere il cambio del neo assessore Carlo Tack (quota Lega e con un solo consigliere comunale) con una donna. Altrimenti dovrebbe essere affossato uno tra Alessandro Sorgia (sardista), Alessandro Guarracino o Alessio Mereu, entrambi di Fratelli d’Italia.

«I numeri dalla nostra»

Chi si trova a fare da capogruppo, dopo aver iniziato in questo Consiglio da solitario nel gruppo Misto, è Aurelio Lai, uomo di Giorgio Oppi. «Da diversi mesi abbiamo i numeri dalla nostra ma non abbiamo una rappresentanza in Giunta. Siamo aperti al dialogo», spiega. E la richiesta di un assessorato da assegnare a un uomo è stata fatta ben prima che venisse silurata Paola Piroddi dalla Cultura. L’avvocato Antonello Angioni, ex Psd’Az transitato nel gruppo dell’Udc, nell’ultima seduta del Consiglio è stato chiaro: «Non voteremo nessuna delibera fino a quando non avremo la giusta rappresentanza in Giunta». Ora ribadisce: «Ci vuole un rapporto giusto tra i numeri dei consiglieri e quelli della Giunta. È un fatto istituzionale prima che politico. Il sindaco ha dato la sua disponibilità, questo va riconosciuto». Così da tre mesi i quattro consiglieri sono in attesa. Ma la loro non partecipazione al voto, mercoledì scorso, ha messo in luce la fragilità del centrodestra: anche un solo mal di pancia di un consigliere farebbe saltare il banco.

Consiglio di mercoledì

Così mercoledì scorso tutti i consiglieri che sostengono il sindaco erano in Aula. Nessuno in videoconferenza: troppo alto il rischio, in caso di problemi tecnici alla concessione, di far saltare la maggioranza. E la convocazione della seduta di mercoledì – per garantire, sembra, la presenza di un consigliere, spesso assente il martedì – non è piaciuta. «Se qualcuno pensa di convocare ogni volta il Consiglio comunale di mercoledì, commette un errore», racconta fuori dalle righe un consigliere.

Con l’Udc che ha indicato un uomo come potenziale assessore, il sindaco Paolo Truzzu dovrebbe dunque liberare un’altra casella oltre a quella attualmente disponibile alla Cultura (dopo l’addio a Paola Piroddi), assegnandola a una donna per rispettare la rappresentanza femminile in Giunta