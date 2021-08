Ipotesi Alghero per le ferie estive di Mattarella 

C’erano almeno due motivi per immaginare La Maddalena come destinazione per le vacanze estive di Sergio Mattarella: il presidente ha già scelto per due volte l’isola per il suo relax di agosto, nel 2018 e nel 2019, e l’ultima volta le esternazioni di Matteo Salvini dal Papeete lo costrinsero a sforbiciare le già non lunghissime ferie e tornare a Roma per gestire la crisi del Conte 1.

Misure di sicurezza

Invece, se nelle prossime ore ci saranno conferme alle indiscrezioni che circolavano ieri, sarà Alghero ad ospitare la vacanza presidenziale. Di sicuro se questa fosse effettivamente la scelta di Mattarella, il Quirinale non tarderà ad annunciarla; d’altronde la presenza del presidente della Repubblica impone misure di sicurezza e di sorveglianza tali da interessare direttamente anche enti locali e cittadinanza. Ieri l’Ansa porgeva la notizia con cautela, spiegando che «non si conoscono ancora i dettagli del suo soggiorno a sorpresa nella Riviera del corallo», a cominciare da data di arrivo e durata della vacanza, ma il capo dello Stato «dovrebbe essere ospitato in una struttura militare». La notizia, aggiungeva l’agenzia, «si apprende in ambienti politici locali».

Ieri sera, però, dalla politica algherese arrivavano più parole speranzose che elementi di conferma. Resta un’ipotesi, insomma: graditissima, certo, ma servirà qualche elemento ulteriore perché la città possa inorgoglirsi per l’ospite più illustre che le istituzioni repubblicane contemplino.

«Vacanze meritate»

Il sindaco Mario Conoci naturalmente «spera» che la notizia venga confermata e spiega: «Per noi sarebbe un grandissimo piacere, e con altrettanto piacere non solo Alghero ma tutta la Sardegna accoglierebbe il presidente». Più articolato, ma sulla stessa linea, il commento del predecessore di Conoci, Mario Bruno: se effettivamente Mattarella avesse optato per Alghero per le «meritate» ferie estive, «ci sarebbe davvero da rallegrarsi per la nostra città» e da ringraziare il presidente, tanto per la scelta che onora la comunità algherese quanto «soprattutto per aver garantito in questi anni il senso più profondo dell’istituzione repubblicana, la garanzia della tutela dei valori costituzionali e le difficile e coraggiose scelte sul versante della governabilità». E Bruno, quasi a garantire al Colle che un periodo algherese sarebbe ritemprante e sereno, chiude citando il «rispetto» che il riposo presidenziale merita.

I precedenti

Come detto, l’ultima volta turistica di Mattarella in Sardegna fu interrotta dalla crisi politica (partì dopo 6 giorni contro i 9 preventivati), ma il presidente riuscì comunque a concedersi alcune gite in barca nelle isole dell’arcipelago maddalenino. All’isola d’altra parte in passato era già capitato di trasformarsi in “Quirinale estivo” per qualche giorno di agosto: non solo il sassarese Francesco Cossiga, ma anche Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano furono ospiti dell’Ammiragliato.

