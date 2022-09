Iostoconilibri, festival della lettura 

L'obiettivo è quello di favorire e stimolare l'abitudine alla lettura, in qualunque forma, con i libri cartacei e in formato digitale. «L'essenziale è sfogliarli, interpretarli e comprenderli - dice Marco Benevole, direttore artistico di Maart - proprio per questo che tra i protagonisti indiscussi del percorso troviamo studenti e insegnanti degli istituti scolastici. Vogliamo far dialogare cultura, arte e musica».

Si tratta di una iniziativa promossa dalla Pro Loco di Macomer, finanziata dalla Regione, alla quale collaborano attivamente la cooperativa di promozione turistica Esedra, la libreria Ubik Emmepi, le biblioteche comunali del territorio, l'associazione culturale Maart, Tanca Tv e tante altre associazioni. «Un importante appuntamento che, per circa due mesi, porta la nostra cittadina al centro dell’Isola - dice Teresa Sulis, presidente della Pro Loco - Avremo ospiti di tutto rispetto e per la seconda volta, inseriremo alcuni appuntamenti all’interno della manifestazione regionale S’Antunna 2022». Gli organizzatori hanno approntato un ricco calendario di appuntamenti, in vari luoghi, a Macomer e negli altri centri del Marghine.

La lettura caposaldo dell’educazione dei ragazzi. Parte il 10 ottobre a Macomer la terza edizione "#Iostoconilibri. Leggi che ti passa", una manifestazione che coinvolge tutte le scuole del territorio. È infatti un festival letterario, di interesse regionale, nazionale ed internazionale, che si concluderà il prossimo 31 dicembre. Una maratona che coniuga musica ed eventi artistici, quindi la presentazione di libri, con manifestazioni che richiamano gli alunni di tutte le scuole del Marghine.

Gli artefici

Le finalità

Le iniziative

Per i bambini delle scuole dell’infanzia sono previsti incontri e letture ad alta voce, con lo scopo di portare alla conoscenza del libro. Agli alunni delle primarie, delle secondarie di primo grado e delle superiori, saranno riservati incontri e dialoghi con gli autori. Sono previsti laboratori di lettura e scrittura creativa, con tante iniziative collaterali che arricchiscono questa edizione. Rossana Muroni, presidente della cooperativa per la promozione turistica Esedra, aggiunge: «Un impegno importante, che finora ci ha dato tante soddisfazione, che promuove nella maniera giusta il territorio, attraverso la cultura, la lettura, l’arte e la musica». Il primo appuntamento è stato fissato per il 10 ottobre al centro intermodale, con la presentazione del libro di Sebastiano Dessanay, edito dal Touringclub, che riguarda una pedalata durata 14 mesi, protagonista l’autore, che ha toccato ben 377 comuni dell’Isola.

