«Io vittima di un attacco politico inaspettato» 

«Mi sento tradita. La sindaca ha tradito il patto con gli elettori e parte della coalizione. E anche me: c’era un tacito accordo di lealtà per governare il paese fino a fine mandato».

Monica Cadeddu è stata vicesindaca di Anna Paola Marongiu per nove anni. Poi i dissidi, rapporti interrotti: e la sindaca ha revocato l'incarico alla sua ormai ex fedelissima. Da qui la spaccatura in maggioranza, gruppo ora diviso visto che Cadeddu è sostenuta dai consiglieri Massimiliano Mameli (assessore dimissionario), Claudia Serreli, Luca Littera e Alessandro Muroni.

Monica Cadeddu è stata vicesindaca di Anna Paola Marongiu per nove anni. Poi i dissidi, rapporti interrotti: e la sindaca ha revocato l'incarico alla sua ormai ex fedelissima. Da qui la spaccatura in maggioranza, gruppo ora diviso visto che Cadeddu è sostenuta dai consiglieri Massimiliano Mameli (assessore dimissionario), Claudia Serreli, Luca Littera e Alessandro Muroni.

Cadeddu, è stata silurata dalla Giunta perché ha tradito la sindaca?

«Mi sento tradita. La sindaca ha tradito il patto con gli elettori e parte della coalizione. E anche me: c’era un tacito accordo di lealtà per governare il paese fino a fine mandato».

Quando e come è nata la rottura?

«Bisognerebbe chiederlo a lei. Sicuramente c’è stato da parte sua un cambio di atteggiamento per il quale ho chiesto più volte spiegazioni, ma sono sempre stata rassicurata».

Dalla maggioranza dicono che già da giugno si era schierata contro il bilancio ed era pronta a far cadere la Giunta.

«Quella parte di maggioranza ricorda male: c’è una grossa differenza tra dire di non votare il bilancio e dire di voler far cadere la Giunta. A giugno ho detto che avrei potuto non votare il bilancio perché c’erano molte differenze di impostazione e di veduta. Nonostante fossi l’assessore competente, la sindaca è più volte intervenuta applicando le correzioni che più le hanno fatto comodo. Ho sempre detto il mio pensiero, ma a differenza di quanto fatto dal capogruppo di maggioranza che ha contattato la minoranza, io non sono andata a cercare i voti di nessuno per tentare di far cadere la Giunta».

Perché non si è dimessa prima che le venisse revocato l’incarico? Strategia per passare da vittima?

«Se prevedessi il futuro magari potrei vincere al lotto. Più volte ho chiesto alla sindaca se la fiducia stesse venendo a mancare e mi ha sempre risposto che erano solo mie supposizioni infondate».

La sindaca dice che lei le ha mancato di rispetto. Che cosa è successo?

«Non ne ho la più pallida idea, perché in realtà non è successo nulla. Se si riferisce a confronti fra persone che la vedono in modo diverso, magari più accesi del solito, non posso negare che ci siano stati. Ma il rispetto non è mai mancato».

Marongiu dice anche che la revoca è stato una decisione personale, non politica.

«Io penso che le questioni personali vadano innanzitutto discusse fuori dal Comune e questo non è avvenuto. E credo che di personale non ci sia nulla: dopo la revoca delle mie deleghe avrebbe dovuto almeno tentare di tenere gli equilibri in giunta sostituendomi con uno dei consiglieri vicini a me. Invece così non è stato. La discussione è politica: è evidente che stanno mettendo le basi per la prossima campagna elettorale».

Lei e gli altri quattro siete passati in minoranza?

«Siamo consiglieri di maggioranza che hanno preso coscienza di un attacco politico della sindaca che ha creato una frattura col benestare del resto della maggioranza. Ora ci riorganizziamo sino a fine consiliatura. Voteremo tenendo fede agli impegni elettorali con i concittadini».

Si candiderà a sindaca contro la lista appoggiata da Marongiu?

«È prematuro. Ho cercato il dialogo con Leopoldo Trudu che, nonostante abbia avuto da me la disponibilità a essere appoggiato come prossimo candidato sindaco, ha preferito rispondere alla mia proposta con un rilancio, dicendomi che però qualcuno pretendeva di concludere l’accordo con la garanzia che io stessi fuori dalla giunta».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata