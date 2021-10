«Io, tornato al lavoro per amore dei pazienti  di Seulo ed Esterzili» 

Ha rinunciato alla pensione per amore dei suoi pazienti. Paolo Piras è l'unico medico di base in Sardegna ad avere staccato dal chiodo il camice bianco per tornare al lavoro all’età di 70 anni. Ambulatorio e visite domiciliari tra Esterzili e Seulo: davvero un esempio, quasi l’incarnazione del giuramento di Ippocrate.

Piras, originario di Seui, residente a Sadali, non se l'è sentita di abbandonare i pazienti di Esterzili e Seulo, dal primo agosto precipitati nel blackout dell'assistenza primaria: bandi Ats andati deserti, ambulatori chiusi per 50 interminabili giorni. Mentre i colleghi sceglievano di tornare ai reparti ospedalieri oppure alle Usca, la sua candidatura al bando riservato ai medici in quiescenza per l’assistenza primaria a Seulo ed Esterzili ha permesso il ripristino della continuità sanitaria nei due Comuni almeno fino al 31 dicembre, quando sarà revocato lo stato di emergenza Sars-Cov-2 (salvo deroghe alla normativa anti Covid che permetterebbero un eventuale rinnovo contrattuale di ulteriori tre mesi).

Esterzili-Seulo sono sedi affatto ambite dai giovani medici. Da otto anni il numero esiguo di mutuati (oggi circa 970) nei due Comuni impone un solo medico incaricato. Diversi residenti, vista la malaparata, hanno scelto il medico nei Comuni vicini. Negli ultimi due anni un giovane medico e una specializzanda hanno rinunciato al rinnovo dell'incarico. Tra loro anche una meteora: la dottoressa fuggita a gambe levate il giorno in cui avrebbe dovuto prendere servizio.

Alla riapertura degli ambulatori ad aspettare Paolo Piras c'erano tanti pazienti.

Dottore, come li ha trovati?

«In difficoltà, non solo per le prescrizioni di farmaci, ma anche per l'attivazione dell'assistenza domiciliare integrata. In balìa di liste d'attesa pesanti che fanno slittare di mesi Tac, risonanze e visite specialistiche. In tanti mi hanno ringraziato per la scelta di tornare a lavoro: ho finito due ricettari in due giorni».

La sede accorpata Esterzili-Seulo ha fatto desistere tre giovani colleghi.

«È una condotta impegnativa anche fisicamente. Isolata, un carico di lavoro che sulla carta dovrebbe corrispondere a dieci ore settimanali, di fatto sono sempre molte di più e mal retribuite. Con i compensi annuali una volta i medici acquistavano un appartamento a Cagliari, adesso servono sessant'anni. La burocrazia sta affogando la professione: impegna oltre la metà delle nostre ore lavorative. Ho dovuto assumere una segretaria, per me è prioritario il contatto con i pazienti».

Come agevolare il lavoro dei medici in questi paesi?

«Esterzili e Seulo sono troppo distanti, 35 minuti di auto, anche nella logica degli accorpamenti più funzionale sarebbe unire Esterzili a Sadali e Seulo a Villanova Tulo».

Per rendere competitive le sedi carenti della Barbagia di Seulo?

«Dichiararle finalmente “zone disagiate” così da riconoscere indennizzi e premi economici ai medici».

Perchè la medicina generale è importante?

«Tralasciando tanti aspetti messi drammaticamente in luce dalla pandemia, il medico di base è il primo riferimento del Sistema Sanitario Nazionale. Con i pazienti si instaura un rapporto negli anni continuativo che consente una conoscenza clinica e umana del paziente. A volte anche sul filo dell'intuizione, fondata su questa conoscenza non superficiale, ho prescritto esami che hanno portato a diagnosi precoci, quelle che salvano le vite. Questo aspetto ormai viene meno, si cambia medico ogni 6/12 mesi».

Il futuro?

«Si sta sopprimendo la medicina di base attuale. Con le Case della Salute i medici non eserciteranno, come adesso, la libera professione in convenzione ma saranno dipendenti Asl inviati con i pediatri sul territorio. Eppure l'idea che ogni paese, specie se spopolato, abbia una Casa della salute mi sembra poco plausibile».

