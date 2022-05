«Io presidente del Wwf: bella sorpresa» 

«Non ho competenze specifiche, però sono capace di farle comunicare tra loro per coinvolgerle in progetti green ». Si è fatta notare (la prima volta, visto che poi non ha mai smesso) con le filiere Edizero: quelle sotto la cui egida si producono, con industria a chilometri zero, prodotti rinnovabili per l’edilizia senza utilizzo del petrolio e che nel nome richiamano alla mente la materia prima con cui sono fatti, in tutti i settori. Ad esempio edilana, edisughero, terramia, edilatte. E l’hanno apprezzata sempre di più, al punto che ora Daniela Ducato, 62 anni, «orgogliosamente cagliaritana» ma altrettanto «orgogliosamente» di Guspini (per lavoro) e «orgogliosamente» residente a Sorradile, è la presidente nazionale del Wwf, cioè di un’associazione ambientalista di importanza mondiale. Già cavaliera per volontà del capo dello Stato, Sergio Mattarella, ora è chiamata alla sfida della presidenza del Wwf.

Quando si è candidata?

«Non è mai avvenuto: sono la prima a esserne sorpresa e proprio non mi aspettavo che mi avrebbero votata in tutta l’Italia per succedere a Donatella Bianchi, con la quale il rapporto sarà strettissimo perché mi sta consegnando un gioiellino. Questo è tornato a essere il Wwf in Italia».

Era quindi una semplice iscritta.

«Il punto è proprio questo: no, non lo ero, sono al debutto totale in questa magnifica realtà mondiale. E sono convinta che la gestione del Wwf Italia funzionerà solo se sarà collegiale, infatti ho intenzione di dare molte deleghe alle persone validissime che arricchiscono di contenuti l’associazione».