«Io, picchiata e legata alla sedia» 

Quando i carabinieri l’accompagnarono in caserma aveva sedici anni e frequentava le scuole superiori. Lei, sconvolta, raccontò una storia terribile: «Mio padre e mia madre mi tengono in casa, legata alla sedia». Fatti che ora sono descritti nel capo di imputazione di un processo che chiama in causa una famiglia che ha vissuto a lungo a La Maddalena. Sotto accusa ci sono un uomo di 50 anni e la moglie di 45, ai quali vengono mosse pesanti contestazioni, reati che sarebbero stati commessi ai danni della figlia.

Percosse e minacce

Secondo il pm Gianmarco Vargiu, la ragazzina di 16 anni per almeno tre anni e sino al 2013, è stata vittima di violenze fisiche e morali, di pesanti minacce e di segregazione, che sarebbe avvenuta all’interno della sua cameretta. Nel capo d’imputazione si legge che la vittima sarebbe stata picchiata ripetutamente, insultata, costretta a camminare con le ginocchia nude su “noci spezzate”. I genitori avrebbero minacciato ripetutamente la ragazzina: «Devi dire che sei caduta dal traghetto, se parli ti buttiamo in mare».

Segregata?

Il processo si è aperto ieri davanti al giudice del Tribunale di Tempio, Alessandro Cossu. Una delle accuse più gravi è la presunta segregazione della vittima: «Legata al letto e alla sedia, chiusa in una stanza per giorni». Il difensore della coppia, l’avvocato Luca Montella, non ha voluto rilasciare dichiarazioni, ma il legale ritiene di avere gli elementi per dimostrare l’infondatezza delle accuse. Alcune incongruenze nel racconto della ragazza sono emerse già durante le indagini.