«Io, miglior pizzaiolo dell’Olanda» 

È partito cinque anni fa da Capoterra con una valigia e in tasca appena 300 euro, si è rimboccato le maniche e oggi è titolare della miglior pizzeria d’Olanda. La vita di Alessandro Garzia, 47 anni, capoterrese trapiantato a Warmenhuizen, paesino a nord dell’Olanda, è un monumento alla resilienza. Capoterra gli stava stretta, e così ha cercato fortuna intraprendendo la strada affrontata nei decenni passati da molti suoi compaesani, che in Olanda si sono trasferiti e hanno fatto fortuna. Il locale gestito da Alessandro Garzia si è assicurato il titolo di miglior pizzeria del Paese dei tulipani, assegnato da Thuisbezorgd – il Just eat locale - , sbaragliando la concorrenza di centomila attività che operano nel campo della ristorazione: il successo, però, è arrivato anche all’alto gradimento dei clienti, che hanno votato per il suo ristorante.

La scelta

Per Alessandro Garzia, pizzaiolo poliglotta che parla cinque lingue, il successo è solo la conseguenza della passione per questo lavoro: «Ho lasciato Capoterra perché ero stanco di guadagnare 1300 euro, continuavo a ricevere gli stessi soldi che percepivo vent’anni prima, e così ho preso il coraggio a quattro mani e ho deciso di emigrare, come aveva già fatto in passato. Arrivato in Olanda ho trovato lavoro in una pizzeria d’asporto che a volte non riceveva neppure una ordinazione: in sei mesi sono arrivato a preparare anche cento pizze al giorno, sbaragliando la concorrenza».

La svolta

Arriva quando un ristorante accanto, messo in difficoltà dalla perdita dei clienti conquistati dal pizzaiolo capoterrese, è stato messo in vendita: il titolare ha chiesto proprio a Garzia se volesse acquistarlo. «Non ci ho pensato due volte – racconta Alessandro Garzia - , è stato un vero affare perché grazie a questo locale oggi riesco a sfornare duecento pizze a weekend e posso proporre ai clienti diversi piatti: oggi, tra cucina e sala, lavorano per me otto persone». Nel passato di Alessandro Garzia ci sono anche esperienze lavorative in Francia e in Belgio, ma è in Olanda che sembra aver trovato ciò che cercava, merito anche della sua compagna, Mari, olandese, ma nelle cui vene scorre sangue capoterrese: «Devo a lei la vittoria del premio, mi ha iscritto a questo concorso, e quando nei giorni scorsi sono venuti a consegnarmi la targa non riuscivo a crederci. Qui ho trovato la mia giusta dimensione: a Capoterra ci torno spesso, ma in vacanza. Vivere all’estero comporta tanti sacrifici ma dà anche parecchie soddisfazioni: invito spesso chi sta ancora in paese a venire qui per lavorare, ma alla fine nessuno ha il coraggio di lasciare la Sardegna per mettersi in gioco. Io sono felice di averlo fatto».