«Io, mamma discriminata» 

Ha deciso di assentarsi dal suo lavoro di impiegata pubblica part time al Comune di Orgosolo per dedicarsi al suo terzogenito, come garantito dalla legge con il congedo parentale facoltativo. Ma quell’assenza voluta per seguire il bambino le è costata cara: il nucleo di valutazione del Comune barbaricino le ha negato la progressione economica orizzontale, perché lei in un anno, sui tre complessivamente valutati, ha lavorato tre mesi. La mamma si è rivolta al legale Giorgio Murino, citando l’amministrazione davanti al Tribunale del lavoro di Nuoro. Il Comune, rappresentato dall’avvocato Angelo Mocci, sostiene di aver applicato il contratto collettivo. La vicenda approderà questa mattina davanti al giudice del lavoro Paolo Dau, ma fa emergere un’altra grave carenza: a Nuoro, da anni la Provincia si è dimenticata di nominare la consigliere di Parità, e le donne che si sentono discriminate sul posto di lavoro si devono rivolgere alla consigliera regionale.

Senza pari diritti

La dipendente ha chiesto al giudice di «accertare e dichiarare il diritto a ricevere la progressione economica orizzontale con decorrenza dal gennaio del 2020» inclusa «la componente della retribuzione relativa al premio di risultato in misura piena per l’attività lavorativa svolta nell’anno 2018». Si tratta di un’indennità premiale, che viene valutata ogni tre anni secondo i risultati ottenuti. «Tra le motivazioni del diniego - spiega il legale Murino – è stata posta l’assenza per la maternità, non riconoscendo alla madre il diritto di assentarsi per assistere il figlio». L’amministrazione ha nominato l’avvocato Mocci, che non rilascia dichiarazioni. «Il Comune si è costituto dieci giorni fa - dice - sarà il giudice a chiarire».

La consigliera

A Nuoro, da 5 anni manca la consigliera provinciale di Parità, figura prevista dalla legge che le affida il compito di tutelare le lavoratrici ed i lavoratori dalle discriminazioni. La nomina fa capo alla Provincia, che però latita. Per questo è la consigliera regionale, Maria Tiziana Putzolu, a farsi carico della situazione e lanciare un appello. «Non conosco il caso di Orgosolo, la donna non si è rivolta alla consigliera della Parità – spiega – posso dire che in un anno in Sardegna ben 550 donne in maternità hanno rassegnato le dimissioni volontarie. La maternità è ancora un enorme ostacolo nel mondo del lavoro e c’è tanto da fare. A Nuoro manca la consigliera perché non è stata nominata dalla Provincia. Sono passati 5 anni, non è un posto ambito perché l’indennità mensile è di 67 euro lordi». Insomma, tante grane e poca grana.