«Io, la prof che raccoglie rifiuti» 

«Vedere il mio paese in uno stato di degrado e abbandono mi spezza il cuore. E siccome la causa siamo noi cittadini, è giusto intervenire»: parola di Maria Emilia Muntoni, professoressa 54enne di Gonnosfanadiga. Dallo scorso agosto, munita di zaino, pinza e buste, impiega il suo tempo libero per ripulire il paese.

«La prima volta – racconta – in realtà è stata una reazione di nervosismo». Stava percorrendo la gradinata, uno dei simboli del paese: «Bella se si camminava a testa alta, molto meno se si abbassava un po’ lo sguardo. A farla da padroni c’erano i rifiuti. Presa dalla rabbia sono tornata a casa, mi sono armata di guanti e buste e sono andata a ripulire la gradinata. Poi ho informato chi di dovere del fatto che avrei lasciato lì delle buste differenziate e che sarebbe stato necessario raccoglierle».

Per l’insegnante tecnico-pratica all’Istituto dei servizi socio-sanitari di Senorbì quell’uscita occasionale è diventato un appuntamento fisso. Esce due volte alla settimana: il mercoledì e la domenica. «All’inizio ero molto disorganizzata, usavo i guanti ma non tutti i rifiuti possono essere raccolti con quelli. Così mi sono informata e ho acquistato delle pinze specifiche con cui posso raccogliere anche i mozziconi delle sigarette». Che sono fra i rifiuti più diffusi, spiega, insieme a «pacchetti vuoti, gratta e vinci tagliati in più pezzi, mascherine protettive e scontrini».

«Prima facevo solo le vie secondarie perché non volevo dare nell’occhio». Ieri, invece, la raccolta si è svolta nel centralissimo viale Kennedy. «Non volevo e non voglio ergermi a paladina della giustizia – spiega la prof Muntoni – ma solo contribuire alla pulizia del mio paese. Col passare delle settimane ho capito che non c’è motivo di nascondermi e soprattutto che solo se siamo in tanti possiamo raccogliere i frutti dell’impegno e del lavoro. Sono felice di essere stata contattata da due concittadine. Hanno chiesto dove acquistare le pinze e a breve si uniranno alle spedizioni». L’invito è chiaro: «Quante più persone vengono meglio è. Possiamo coprire più zone e ridare decoro al paese».

Tra le sostenitrici più entusiaste della prof c’è la figlia, Giulia Concas, 22 anni: «Sono molto orgogliosa di mia madre. Spero che la sua iniziativa possa diventare virale».

