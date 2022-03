«Io ho paura per la mia vita» 

«Io penso che lui mi farà fuori e non lo dico per fare rumore ma perché so che non si fermerà». Sulla carta è tutto drammaticamente in ordine. Una pila ordinata di denunce, il codice rosso scattato nel 2020, un divieto di avvicinamento nel 2021. Oltre le carte, nella vita vera c’è il terrore dell’indicibile. Lei ha 46 anni, mamma di quattro figli, l’ultimo nato dalla relazione con l’uomo che continua a denunciare per persecuzioni e minacce (a sua tutela non vengono divulgati i nomi dei genitori). Un amore malato . I sintomi sono nero su bianco in una selva di denunce presentate dopo la fine della relazione. Le ultime del gennaio scorso. E quel non voglio morire scritto in neretto l’ha ripetuto davanti alle telecamere di “Chi l’ha visto” in una denuncia pubblica.

«Ero innamorata»

Daniela (non è il suo vero nome) è reduce da una separazione e ha tre figli quando inizia a frequentare l’uomo alla fine del 2016. Già dall’inizio qualcosa non funziona. «Siamo andati a mangiare una pizza. Era ubriaco, avevo capito che beveva ma non quanto la situazione fosse grave. Durante la serata mi ha mancato di rispetto diverse volte. Quando siamo usciti gli ho detto che se avesse continuato a bere l’avrei lasciato. “Mi vuoi lasciare? Allora moriamo insieme” ha detto. Ha preso la strada per San Pantaleo, correva nelle curve come un pazzo. Io piangevo, dicevo “ti prego non mi ammazzare ho tre figli”. Mi sono lanciata dall’auto, mi ha acchiappato ed è ripartito in una fuga verso la morte». Poi il ritorno a Olbia: «Mai prima nessun uomo mi aveva mancato di rispetto ed ero sotto choc. A casa mi manda un messaggio: “mi dispiace per quello che è successo ma te lo sei meritato”». Ha pensato di lasciarlo? «Per quindici giorni non ci siano sentiti. Poi mi ha convinto, ero innamorata. Pensavo che si fosse comportato così perché aveva bevuto, una cosa occasionale. Non mi ha picchiata e non ci sono stati altri gesti così estremi ma altre azioni che denotavano una personalità violenta».

Il figlio e la rottura

«Poi sono rimasta incinta. Durante la gravidanza si è comportato benissimo e poi ho capito perché: il fatto che io fossi incinta teneva a bada la sua gelosia. È stato lui a volerlo ma io ero felice, i bambini sono sempre un dono. Pensavo che questo figlio l’avrebbe fatto cambiare. Ci credevo. Ma non è successo, anzi le cose sono peggiorate». Pochi mesi dopo la rottura. «È successo un episodio molto grave a casa della sua famiglia, sono stata insultata io e il mio bambino di due mesi, lui non mi ha sostenuto». L’amore era finito. «Come se all’improvviso fosse caduto un velo».