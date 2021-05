Io e Nerone vittime di fake news 

«Il primo libro della “Trilogia di Nerone” era un arco teso; il secondo è quello che scocca la freccia incendiaria che avvampa Roma». Parola dello scrittore Alberto Angela che in attesa di tornare in televisione e dopo “L’ultimo giorno di Roma -Viaggio nella città di Nerone poco prima del grande incendio”, torna con il secondo tomo della trilogia, “L’inferno su Roma” (Harper Collins), per raccontare «Il grande incendio che distrusse la città di Nerone». Si tratta della ricostruzione più approfondita e minuziosa finora mai pubblicata su uno dei più grandi disastri dell’antichità, un mare di fuoco che Angela racconta con stile giornalistico e rigore storico, grazie anche all’esperienza giovanile maturata quando da militare di leva fu inquadrato nel corpo dei vigili del fuoco.

Prima di parlare del rogo, stiamo su un tema caldo: perché la sua trasmissione “Ulisse” su Rai 1 è stata sospesa?

«C’è stato uno slittamento, non una sospensione o cancellazione, a causa dei rallentamenti dovuti al Covid-19. Non è facile lavorare in un periodo di emergenza. Le due puntate di questa serie andranno regolarmente in onda a partire dal 27 maggio e saranno dedicate una a San Francesco e a Santa Chiara, l’altra alla crisi climatica e all’emergenza ambientale. La notizia della cancellazione è una fake news alimentata da polemiche inesistenti. Forse erano confezionate meglio le fake news ai tempi di Nerone, visto che ancora crediamo fosse un incendiario».

Quindi non fu Nerone ad incendiare la città? Dopo tanti secoli è stato assolto da questa infamia?

«Oggi la maggior parte degli storici ritiene che lui sia innocente. Ci sono però anche degli storici che credono abbia delle responsabilità, ma lui è stato vittima dell’incendio, non l’autore. Che interesse aveva a dare fuoco a Roma? Essere ricordato nei secoli come il distruttore della capitale? Lui amava il popolo e il popolo l’ha amato fino a poco prima che si suicidasse - o venisse suicidato -. Nel popolo aveva la sua forza. Aveva senso distruggere la città dando un fianco ai suoi detrattori, i senatori, i suoi veri nemici? Sono loro che hanno fatto partire la storia che fosse lui responsabile dell’incendio e che esultava quando la città bruciava: i suoi nemici interni – e ne aveva tanti -. Siamo andati a cercare una torre dalla quale si dice guardasse l’incendio cantando. C’è un luogo dove lui è stato presente a Roma in zona di sicurezza, forse in quella che oggi è piazza Vittorio Emanuele».

Ma chi poteva vedere un uomo su una torre nella città in fiamme con la cetra che cantava ispirato?

«È tutto falso. L’idea che lui aveva cantato su una Roma in fiamme è partita dal suo entourage. E poi l’incendio ha distrutto le cose che amava: il circo Massimo dove lui andava perché era un patito delle corse; ha distrutto i suoi palazzi e le sue collezioni. Chi farebbe tutto questo? Difficile pensare che lui sia responsabile e perciò ritengo che Nerone sia innocente. Lui era ad Anzio, e quando arrivò nella città in fiamme correva da una parte all’altra confuso, devastato e inorridito di fronte alle muraglie di fuoco».

Che cosa sappiamo veramente della Roma prima dell’incendio?

«Della Roma che è andata distrutta sappiamo pochissimo. Era una città stranissima cresciuta caoticamente. C’erano le insule grandi caseggiati in cui i ricchi vivevano al piano terra, da cui si poteva facilmente scappare, mentre i meno abbienti abitavano ai piani alti dove mancava l’acqua e c’erano molte scale. Ma per la maggior parte del tempo si viveva all’aperto, ci si lavava nelle terme e si mangiava nelle trattorie: era una città che riempiva le sue strade appena usciva il sole».

Che cosa ha significato per Roma quell’incendio disastroso?

«Quel disastro fu uno spartiacque perché creò un prima e un dopo. La Roma che c’era prima non l’abbiamo mai conosciuta. Era una Roma di vicoli, di legno, di speculazioni edilizie. Tutto quello che i turisti vengono a vedere oggi a Roma è frutto diretto o indiretto dell’incendio. Lo stile del libro è romanzesco, ma il contenuto è storico e tecnico. Con uno staff di grandi professionisti ho cercato di studiare tutte le fasi dell’incendio ricostruendo le cause attraverso le parole degli storici antichi e dei vigili del fuoco che ogni giorno si confrontano con le fiamme. Nella Roma antica gli incendi erano frequenti e c’erano centinaia di squadre di vigili del fuoco che intervenivano».

Cosa successe subito dopo l’incendio?

«Dopo l’incendio fu fatto un piano regolatore diverso: gli edifici non dovevano essere molto alti, ma poi col tempo molti schemi furono abbandonati nel corso delle generazioni. Nacque una Roma diversa. Nerone la ricostruì, con al centro della città la sua Domus Aurea con anche un lago. Morto Nerone, il nuovo imperatore, Vespasiano, restituì il sito alla collettività, prosciugò il lago e costruì il Colosseo. Senza l’incendio, tanto per capirci non ci sarebbe nemmeno la Basilica di San Pietro».

