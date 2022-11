«Io e mia madre prigioniere in casa» 

«Da anni mia nonna è praticamente murata viva in casa per via di un’invalidità che le impedisce di percorrere le scalinate di un condominio di quattro piani privo di ascensore. L’appartamento in cui vive con mia madre, anche lei con dei problemi di salute, è di proprietà comunale. È doveroso qualcuno intervenga al più presto». Claudio Valenti è il nipote della 93enne Anna Pranteddu, figlio della 70enne Graziella Sarigu (le due donne che vivono al terzo piano di un palazzo in via Veneto) e denuncia la situazione di degrado in cui versa una struttura a pochi passi dal centro città, che da tanti anni non subisce alcun tipo d’intervento di manutenzione.

Palazzina fatiscente

«La palazzina è composta da 12 appartamenti, 4 di questi sono di proprietà del Comune - rivela Valenti - sono preoccupato per una condizione che sconfina nei limiti della decenza. Purtroppo io e mia sorella viviamo per lavoro fuori dalla Sardegna e soltanto qualche vicino si prende cura di mia madre e di mia nonna, ma la situazione deve essere risolta; la stessa legge attesta che un condominio con oltre 3 piani debba disporre di un ascensore».Quella di via Veneto, all’angolo con via Bari, appare come una palazzina fatiscente; l’intonaco è venuto via in più punti, i balconi sembrano necessitare di un intervento, così come le scale che dal pianterreno conducono fino al quarto piano.

La denuncia

«Mia madre non può uscire a prendere una boccata d’aria, si rifiuta, perché sarebbe troppa la fatica rispetto alle sue condizioni di salute. - rivela Graziella Sarigu - Ha un’invalidità del cento percento ed esce soltanto esclusivamente e con gran fatica per le visite urgenti». Madre e figlia abitano al terzo piano e 6 rampe di scalini scomposti rappresentano un ostacolo insormontabile: «Fra l’altro sono pericolosi, andrebbero sistemati. - continua Sarigu - Io stessa ho dei problemi di deambulazione e se non fosse per dei condomini che ci aiutano con il trasporto della spesa, davvero non saprei come fare».