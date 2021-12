«Io e l’autismo: vent’anni fra le cattiverie» 

Nico non si è mai arreso. Oggi è un ragazzone appassionato di kick boxing. Non fa mistero della sua condizione, anzi, vorrebbe che tutti, per un attimo, guardassero il mondo con i suoi occhi. Un’esperienza di vita raccontata nel suo libro, “Prendi la mia mano blu. L’autismo spiegato da un autistico”, pubblicato da Eriksson e prossimamente in libreria. Nel titolo la mano è blu perché blu è il colore dell’autismo. «È il mio messaggio ai giovani», dice Nicola: «Non è una colpa essere autistici, né un motivo per subire gratuitamente la cattiveria altrui. In questo libro ci sono la vita dal mio punto di vista e i miei 18 anni di terapia».

Occhi neri e un fisico da atleta. Uno sguardo profondo che racchiude sentimenti contrapposti come succede a quasi tutti i ragazzi di 20 anni. Nicola Abis ha alle spalle un’adolescenza fatta di cocenti delusioni e sofferenze, superate grazie a una straordinaria forza di volontà e alla vicinanza della famiglia: mamma Monica, papà Marco e la sorella maggiore Carlotta con i quali vive a Dolianova.

Nicola è un ragazzo autistico: un disturbo diagnosticato 17 anni fa. Da allora un lungo percorso di terapie per raggiungere autonomia e autocontrollo. I coetanei però non capiscono: continue prese in giro e, in alcuni casi, pesanti e crudeli atti di bullismo.

Vietato arrendersi

Nico non si è mai arreso. Oggi è un ragazzone appassionato di kick boxing. Non fa mistero della sua condizione, anzi, vorrebbe che tutti, per un attimo, guardassero il mondo con i suoi occhi. Un’esperienza di vita raccontata nel suo libro, “Prendi la mia mano blu. L’autismo spiegato da un autistico”, pubblicato da Eriksson e prossimamente in libreria. Nel titolo la mano è blu perché blu è il colore dell’autismo. «È il mio messaggio ai giovani», dice Nicola: «Non è una colpa essere autistici, né un motivo per subire gratuitamente la cattiveria altrui. In questo libro ci sono la vita dal mio punto di vista e i miei 18 anni di terapia».

Un lungo percorso

Il percorso è stato lungo e tortuoso per lui e per tutta la famiglia, affiancati da un’équipe di specialisti. La pedagogista clinica Valeria Porcu è diventata per Nico una seconda mamma. È lei che lo ha spronato a reagire. Era in quinta elementare quando davanti a un cartello sull’autismo ha iniziato a capire. Poi, a 13 anni, la definitiva presa di coscienza con l’aiuto degli specialisti: «È stato un incubo, non volevo vivere una vita così. Che senso avrebbe avuto?» Una presa d’atto che si trasforma in pianto disperato.

I genitori lo avevano intuito già dal primo anno di età. Nel suo comportamento c’era qualcosa di anomalo: non reagiva, non si lamentava, non piangeva se aveva fame o sete. Anche la sorella Carlotta, oggi 24enne, gli è stata sempre vicino: i compiti nelle sale d’attesa, la merenda in macchina, i giochi da sola perché il fratellino si è accorto di lei verso i 5/6 anni. Il libro nasce da tutto questo, ma soprattutto dall’ennesima delusione che ha rischiato di vanificare anni di terapia: «Le persone possono essere molto cattive. Sono stato ferito a tutte le età. Da piccolo i bambini mi picchiavano quando provavo a giocare con loro. Alle medie venivo deriso. Alle superiori si “divertivano” a dire che ero omosessuale (che poi, non capisco perché debba essere motivo di scherno). L’assurdità? A volte ho dovuto fare i conti con l’arroganza dei loro genitori. Qualcuno è arrivato a dire che fingevo di essere autistico per avere dei vantaggi».

Combattente nato

Nonostante tutto, Nico non ha ceduto, anzi: ha teso una mano per farsi aiutare. Lo sport è stato determinante nel suo percorso: «Mi ha aiutato ad accettare la mia condizione e a controllare le reazioni. Siro Serra – mio allenatore da quando avevo 8 anni – è un secondo padre. Vorrei diventare un atleta professionista negli sport da combattimento anche se mamma si spaventa un po’ all’idea».

Le premesse ci sono tutte: Nico è arrivato secondo ai campionati nazionali di kick boxing. Ma non è questo il traguardo più importante: oggi sta meglio, si è diplomato all’Istituto “Giua” di Cagliari, ha tanti interessi e nuovi amici. È felice quando vede concretizzati i suoi progetti: è sua l’idea della palestra all’aperto realizzata a Dolianova. Ma, soprattutto, continua a tendere la sua “mano blu” a chi vuole imparare a rispettare il prossimo e provare a reagire alle ingiustizie.

