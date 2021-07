«Io, consigliere tuttofare per il paese» 

Nella piazza dietro la caserma della polizia, quando ha visto gli operai in difficoltà durante la piantumazione di un ulivo secolare, non ci ha pensato due volte a sfilarsi la giacca e prendere in mano la zappa. Era lì da rappresentante dell’amministrazione comunale per una inaugurazione, ha vestito gli abiti dell’operaio. Fabio Piras, 44 anni il prossimo primo agosto, è quello che fa ogni giorno da quando è stato eletto consigliere comunale (“ma lo facevo anche prima”). Una mano agli altri quando serve e, soprattutto, un continuo perlustrare il territorio per raccogliere i rifiuti abbandonati o estirpare le erbacce. «Se vedo un pezzo di plastica per strada - spiega Piras – mi fermo e lo raccolgo. L’ho sempre fatto e adesso che sono consigliere comunale mi sento ancora più in dovere di farlo. Cioè, se prima vedere un rifiuto abbandonato mi dava fastidio adesso mi dà fastidio il doppio. Sono un fan sfegatato della cittadinanza attiva». La speranza del consigliere di maggioranza che ha la delega alle borgate e all’ambiente è quella di essere d’esempio: «Si è un po’ persa – aggiunge – la cultura del tenere al proprio paese. Se ciascuno di noi iniziasse a curare il proprio orticello o pulire il vialetto di casa, Muravera diverrebbe un gioiellino in pochissimo tempo. Dobbiamo riprendere in mano il paese».

L’impegno

Fabio Piras, professione guida turistica («anche se da quando sono stato eletto il tempo che mi resta per svolgere la mia professione è pochissimo»), guarda con attenzione ai siti archeologici. Dieci giorni fa, armato di decespugliatore e motosega, si è unito ai volontari di Archeo Sarrabus per ripulire il sagrato della chiesa campestre di San Giovanni. Avant’ieri stesso copione a Nuraghe Murtas, all’ingresso sud del paese. «Sono degli interventi – spiega – che abbiamo iniziato a fare grazie all’impegno di ragazzi che amano il territorio. Interventi che in ogni caso stiamo portando avanti con il via libera della Soprintendenza».

La politica

Alle inaugurazioni in giacca e cravatta, insomma, preferisce la zappa e il decespugliatore «ma ripeto, semplicemente perché io sono sempre stato così. In questi primi otto mesi fra i banchi del Consiglio non sono cambiato di una virgola. Ecco, vedo magari che ci sono persone che sono apertamente contro questa amministrazione, io cerco di essere cordiale anche con loro. La via più giusta per rispondere è quella dei fatti». Otto mesi, secondo Piras, molto positivi «anche se – conclude – le difficoltà ci sono e sono tante. Difficoltà che si vedono bene solo quando sei dentro l’amministrazione comunale. L’impegno, da parte mia, non mancherà mai».

