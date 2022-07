«Io che sono uomo, suora, regina» 

E poi domani a Nurri per Nurarcheofestival, dove leggerà “Istantanee” e “La Lezione di Canto” di Katherine Mansfiel, e lunedì a Orroli in versione regista di “Attraversando un paese sconosciuto” interpretato da Stefania Rocca e tratto dalle memorie di viaggio di Anna Maria Ortese. La stessa autrice dello spettacolo di stasera “Interno familiare”, dalla raccolta “Il mare non bagna Napoli” (1953), a cui Forte darà voce, anima e corpo accompagnata al sassofono da Javier Girotto.

Iaia Forte torna a Nora. «Per me, che volevo fare l’archeologa e adoro il mare, è un piacere», dice la grande attrice napoletana, di scena oggi (ore 20) al Teatro Romano per il festival La Notte dei Poeti (CeDac), di cui è stata protagonista già nel 2014.

E poi domani a Nurri per Nurarcheofestival, dove leggerà “Istantanee” e “La Lezione di Canto” di Katherine Mansfiel, e lunedì a Orroli in versione regista di “Attraversando un paese sconosciuto” interpretato da Stefania Rocca e tratto dalle memorie di viaggio di Anna Maria Ortese. La stessa autrice dello spettacolo di stasera “Interno familiare”, dalla raccolta “Il mare non bagna Napoli” (1953), a cui Forte darà voce, anima e corpo accompagnata al sassofono da Javier Girotto.

Cosa deve aspettarsi il pubblico di Nora?

«“Interno familiare” è un racconto meraviglioso scritto da una scrittrice che amo: ciò che mi ha spinto a sceglierlo è proprio la capacità della Ortese di raccontare il periodo del boom industriale, in cui la famiglia era il nucleo fondamentale su cui si basava il nostro Paese, descrivendo le nevrosi che si possono vivere all’interno. Una realtà a volte costrittiva rispetto allo sviluppo della natura di una persona».

Come nel caso della protagonista, Anastasia Finizio.

«È un personaggio femminile commovente, una donna di mezza età che vive per il lavoro coltivando la speranza di un amore che non vivrà, ed è straordinario lo sguardo non sentimentale ma pieno di sentimento che la Ortese le riserva. Quasi un racconto di Checov».

È un caso che porti in scena Ortese due volte in quattro giorni con testi e in contesti diversi?

«Lavoro spesso su scritture femminili, ma non c’è nessuna scelta ideologica in questo: semplicemente, mi sembra di incontrare nelle voci femminili mondi che mi corrispondono. Io, poi, mi innamoro degli scrittori, e ho la necessità di condividere col pubblico le cose che mi emozionano: credo che un attore abbia il dovere morale di far scoprire le grandi scritture. Penso alla Ortese, che adotta una lingua ricca, immaginativa: è una felicità ascoltarla, viene dalla letteratura, ha una radice ottocentesca, ma diventa estremamente teatrale per la ricchezza linguistica e la musicalità».

È stata definita “la bionda più drammatica del cinema italiano”, eppure nel suo curriculum la commedia non manca…

«Adoro misurarmi con la commedia, anche perché il nostro è un gioco, e non c’è niente di più bello di incarnare mondi diversi per crescere e scoprire nuovi aspetti di sé. Nonostante l’età, inoltre, conservo un aspetto infantile che mi fa affrontare il lavoro con romanticismo. Ecco, magari mi manca una grande commedia romantica alla George Cukor…».

Che altro?

«Forse un film in costume e Fassbinder, ma mi considero una privilegiata. Ho lavorato con i più grandi, Corsicato, Tiezzi, Cecchi, Emma Dante, Ferreri, per non parlare di Martone e Servillo, con cui ho condiviso il set di “Qui rido io” portando sullo schermo un grande teatrante come Scarpetta. Ho avuto la possibilità di incarnare personaggi femminili non conformisti in un Paese che tende a raccontare le donne in modo convenzionale, la fortuna di avere il mio spazio personale per fare cose di cui avevo bisogno, come la Ortese e la Morante, senza dover rincorrere la popolarità, e in scena ho fatto di tutto: un uomo, Tony Pagoda, prostitute, regine e suore. E la gente ha ricominciato a venire a teatro!».

Il cinema invece?

«È un settore in crisi, le piattaforme hanno il loro peso. Ma la sala è la sala!».

