«Io, che ho fame di libertà, vi racconto com’è la guerra» 

A un certo punto ha capito che cantare soltanto non gli bastava più. E ha deciso di scrivere. Non un’autobiografia o una storia leggera, ma un romanzo tosto, robusto, che fa riflettere. Oltre 500 pagine dove Ermal Meta, 41 anni, cantautore, compositore e polistrumentista albanese, naturalizzato italiano, racconta la storia di Kajan nel cuore dei conflitti del Novecento. Si chiama “Domani e per sempre”, questo piccolo gioiello che segna l’esordio di Ermal come scrittore e che ci porta nell’Albania della seconda guerra mondiale. Una galleria di personaggi indimenticabili che vi ruberanno il cuore e che sarà difficile dimenticare. E a presentare il libro il cantautore arriverà anche in Sardegna. L’appuntamento è venerdì a Villacidro, alle 21.30, nell’ambito della trentasettesima edizione del Premio Dessì, promosso dalla Fondazione Giuseppe Dessì e dal Comune di Villacidro.

E allora Ermal Meta, come mai a un certo punto ha deciso di scrivere un romanzo?

«Era qualcosa che desideravo fare da anni, ma non trovavo mai il tempo necessario per poterlo fare. Alla fine è arrivato il covid e non riuscivo a fare musica. Mi sono buttato nella scrittura di questo romanzo a capofitto e in una qualche misura ha salvato la mia creatività».

E che romanzo! Una storia importante che fa riflettere.

«Grazie! La riflessione è necessaria per poter comprendere le contraddizioni che inevitabilmente questo romanzo porta con sé».

Sentiva l'esigenza di far conoscere di più l'Albania agli Italiani?

«Sentivo l’esigenza di restituire qualcosa alle mie radici, di raccontare la storia di un popolo seppur attraverso le vicende di solo uomo per far capire cosa abbia portato a quello che tutti sanno già».

Quanto c’è di Ermal nel protagonista Kajan?

«C’è la fame della musica e la voglia di futuro. Caratteristiche che contraddistinguono il personaggio e che sono anche mie».

Lei è andato via tanto tempo fa dal suo Paese, come lo ha lasciato?

«Inconsapevolmente».

Torna spesso?

«Si, ci torno molto spesso. Ho lì affetti e amici, che ritrovo».

Nemmeno il tempo di uscire che sono già stati opzionati i diritti del libro per una serie tv.

«Sono molto contento. Ci stiamo lavorando».

Si aspettava che ancora oggi ci saremmo ritrovati a parlare di guerra?

«Speravo di no, ma non sono del tutto sorpreso perché l’essere umano ha dimostrato ampiamente di non imparare nulla dalla storia. Inoltre in tutti questi anni di guerre ce ne sono state a decine, solo che non ci toccavano da vicino e questo ci permetteva di girarci dall’altra parte. Adesso non possiamo più farlo».

Continuerà a scrivere libri o questa è solo una parentesi?

«Spero di sì. Mi è piaciuto molto scrivere. Non vedo l’ora di iniziare il prossimo».

