«Io al mare, dopo quattro anni» 

«Dopo quattro anni ho potuto fare il bagno al mare con i miei bambini grazie ai bagnini di Arborea». A pronunciare con voce tremolante queste parole è Francesco Pia, un ingegnere 52enne di Gonnosfanadiga: a impedirgli raggiungere una spiaggia, negli scorsi anni, è stata una malattia dalle numerose conseguenze, la sclerosi multipla.

«Ci sono patologie – racconta l’uomo – che ti rendono la vita difficile, impedendoti cose che prima pensavi fossero scontate. Come andare al mare». Ma secondo l’ingegnere gonnese a volte «le difficoltà nascono là dove non viene data molta importanza ai disabili. Ci sono tanti stabilimenti o Comuni che si vantano di avere le discese al mare per i disabili e invece hanno solo le passerelle». Questo è stato il motivo che ha spinto Pia e la sua famiglia a scegliere Arborea come meta per la loro prima giornata di mare in famiglia.

Il chiosco attrezzato

«Un vigile urbano di Arborea mi ha informato che al chiosco il Corsaro, ad Arborea, oltre ad avere la passerella e la pedana a norma hanno la sedia job, unica soluzione per chi desidera andare al mare ed è costretto su una sedia a rotelle». Pia, forte di quell’informazione, ha deciso di provare e di percorrere quasi 50 chilometri in macchina per potere fare il bagno. «Sono stati tutti meravigliosi al chiosco», racconta il cinquantaduenne: «Soprattutto i bagnini Matteo e Nicolò. È grazie a loro se ho potuto fare il bagno».

L’acqua sulla pelle, la salsedine e le onde erano diventati solo dei ricordi lontani: «Mi sono emozionato», prosegue Pia. «All’inizio, quando sono entrato in acqua, ho avuto paura. Per un momento mi sono irrigidito. Matteo e Nicolò mi hanno rassicurato e mi sono lasciato andare. È stato rigenerante».

I figli

L’emozione è stata forte anche per Silvia, 11 anni, e Biagio, 4. Il più piccolo non aveva ricordi del papà al mare. «Vorrei elencare uno per uno i nomi di chi ha permesso questo miracolo, e non per convenienza. Oltre a permettermi di fare il bagno mi hanno trattato con gentilezza e non mi hanno mai fatto sentire un peso», racconta Pia: «Francesco, il proprietario del chiosco, sua sorella Elisa, e ovviamente Matteo e Nicolò. Per anni – confessa il 52enne – ho creato nella mia mente un luogo immaginario dove rifugiarmi, un luogo sicuro: bene, quell’immagine mentale ieri è diventata realtà».

