Investono un milione: truffati 

Una vita a mettere da parte i risparmi. Mezzo milione di euro conservati a casa, magari dentro il materasso. Poi la proposta di quelle che non ci si aspetta, tre anni fa: «C’è un investimento sicuro su una piattaforma di trading online, quel capitale raddoppierà». Una proposta che arriva tramite telefono e canali social da persone in apparenza affidabili. Lui, un serio lavoratore di San Vito, versa il capitale in questa piattaforma. Non solo, convince un parente a fare altrettanto. E così anche il parente, pur con qualche titubanza, versa i risparmi di tanti anni di lavoro. Un altro mezzo milione di euro: «Assieme ci godremo davvero la vita». In quel conto estero investono oltre un milione di euro. Soldi che in realtà nel giro di poco tempo gli autori della frode convertono in criptovalute per poi impossessarsene e farli svanire senza lasciare traccia. I due lavoratori se ne rendono conto durante il lockdown, quando vorrebbero indietro i soldi investiti: sulla piattaforma online però il capitale è solo virtuale, i soldi veri non ci sono più. Subentra la disperazione e anche la vergogna di denunciare l’episodio.

La beffa

La truffa però non è finita: una terza persona (un’avvenente signorina probabilmente facente parte dell’organizzazione) si mette in contatto con le vittime presentandosi come un alto funzionario di polizia internazionale: «Ci pensiamo noi - è il senso delle lunghe conversazioni al telefono con accento straniero - a recuperare la somma che vi è stata ingiustamente sottratta, servono però altri novemila euro per avviare le operazioni». Una sorta di pacco, doppio pacco e contropaccotto come nel film di Nanny Loi dei primi anni Novanta. I due accettano e versano la somma pattuita. Soldi che ancora una volta vengono tramutati in criptovalute e fatti sparire nei primi mesi di quest’anno. Solo a questo punto superano l’imbarazzo e denunciano tutto alla Guardia di finanza di Muravera. Fiamme Gialle che sulla vicenda mantengono il più stretto riserbo. Di certo c’è una truffa da un milione di euro ai danni di due onesti (ma incauti) lavoratori.

Il raggiro

Numerose le persone del Sarrabus che hanno confessato di essere state raggirate. Vittime che segnalano le truffe con la speranza di riavere indietro almeno una parte dei soldi. Da qui il suggerimento di evitare di dire sì alle facili occasioni di guadagno, soprattutto se il contatto arriva tramite telefonata, sms o mail.