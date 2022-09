Investito da uno scooter: è grave 

Un 41enne, investito da uno scooter di un portapizze, mentre attraversava la strada in via Dante, accompagnato d’urgenza al Brotzu e ricoverato in prognosi riservata. E poi un undicenne rimasto ferito nello scontro, in via Is Mirrionis, tra un’auto e un ciclomotore su cui il bambino viaggiava insieme al padre: trasportati dal 118 in ospedale, con assegnato un codice rosso, per fortuna non hanno subito conseguenze gravi. Questo il bilancio dei due incidenti avvenuti nel giro di dodici ore in città e su cui sono al lavoro gli agenti della Polizia Locale impegnati a chiarire dinamica e accertare eventuali responsabilità.

La corsa

In via Dante, nella notte tra sabato e ieri, dunque si è verificato l’ennesimo investimento di un pedone. L’uomo, un cagliaritano di 41 anni, ha attraversato la strada in un tratto dove erano parcheggiate, in modo disordinato, delle auto: non sembra fosse sulle strisce – questo dettaglio è oggetto delle indagini da parte della Municipale – ed è stato travolto da uno scooter di un 40enne impegnato a consegnare delle pizze. Immediato l’arrivo delle ambulanze del 118 e i soccorsi al ferito che è finito a terra battendo la testa. Trasportato al Brotzu, il 41enne è stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia: i medici mantengono la prognosi riservata, ma l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale hanno svolto i rilievi e sono alla ricerca delle immagini di qualche telecamera presente nella zona – l’incidente è avvenuto quasi all’altezza del capolinea della metropolitana leggera di piazza Repubblica – per avere ulteriori elementi utili che possano chiarire quando successo.

La grande paura

Il secondo grave incidente, ieri poco prima delle 15 in via Is Mirrionis in corrispondenza della rotatoria con via Cadello. Una Nissan X Trail, con alla guida un 59enne in compagnia della moglie, è entrata in contatto con uno scooter, finito dall’altra parte della strada. Ad avere la peggio il conducente del ciclomotore, un 38enne che lavora in una società di consegne di cibo (in quel momento era in pausa), e soprattutto il bambino di undici anni che era con lui: sono stati portati in ospedale (il piccolo al Brotzu, il padre al Santissima Trinità) su due ambulanze del 118 con assegnato un codice rosso, vista la dinamica e il coinvolgimento di un bambino. Gli accertamenti medici hanno poi escluso, fortunatamente, lesioni o ferite gravi: il bambino alla fine ha avuto 15 giorni di cure. I poliziotti della Municipale hanno ascoltato alcuni testimoni per capire cosa fosse accaduto. Scooter e auto erano diretti verso San Michele. C’è stato un contatto laterale tra i due mezzi. Da capire se l’auto, finita poi nella carreggiata opposta, stesse effettuando una inversione di marcia in un tratto dove è vietato.