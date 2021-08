È stato investito da una fiammata proveniente dal gavone del gommone su cui stava lavorando. Enrico Tegas, 22 anni, di Cardedu, è rimasto coinvolto in un incidente nel porticciolo turistico di Arbatax avvenuto a seguito dell’esalazione dei vapori della benzina dal vano tecnico. Il giovane, dipendente di una società locale che noleggia natanti per le escursioni, ha riportato ustioni diffuse su tutto il corpo. Quando è stato avvolto dalle fiamme si è subito tuffato in acqua. Soccorso dal personale del 118, Tegas è stato trasportato all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei e da qui in elicottero al Centro ustioni dell’ospedale di Sassari. Il ferito è sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso e non è in pericolo in vita.

La scintilla

Alle 7.20 di ieri Enrico Tegas aveva appena preso servizio al porticciolo. Si stava prendendo cura dei gommoni che la società per cui presta servizio, l’Ogliastra turismo, noleggia per le escursioni. Operazioni di routine che il ragazzo ha svolto ogni mattina dall’inizio della stagione turistica. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ieri mattina Tegas avrebbe aperto il gavone collegando le pinze del compressore portatile alla batteria del natante.

Avrebbe dovuto gonfiare i tubolari del gommone, ma qualcosa non è andata secondo i piani. Il contatto tra le pinze e la batteria con la simultanea presenza dei vapori di carburante avrebbe generato scintille e di conseguenza la fiammata che ha investito Enrico Tegas. Tutto è avvenuto in un istante. Il giovane si è lanciato nelle acque antistanti e chi ha assistito alla scena ha subito chiesto l’intervento del 118.

Il soccorso

Le fiamme hanno avvolto completamente Enrico Tegas, che ha subito ustioni al viso, alle braccia, al torace e alle gambe. Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 che ha stabilizzato il ferito, trasportato all’ospedale di Lanusei. Le condizioni del giovane, benché sia rimasto sempre vigile e cosciente, hanno suggerito alla centrale operativa del 118 di attivare l’elisoccorso. Un elicottero dell’Areus si è sollevato dalla base di Alghero e ha raggiunto Lanusei dove ha caricato Tegas trasferendolo a Sassari, nella clinica specializzata nel trattamento delle ustioni. Sono interventi Vigili del fuoco e Circomre, che ha avviato un’indagine.

