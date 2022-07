Investito da una bici in piazza Sella 

Biciclette e monopattini che sfrecciano, palloni calciati in ogni dove: piazza Sella è spesso un’area senza regole. Non basta l’ordinanza datata giugno 2021 nella quale si evidenziano le azioni vietate e utili per il rispetto della civile convivenza in un luogo pubblico, non basta la nuova cartellonistica che richiama l’ordinanza stessa, installata da quasi due settimane in ogni aiuola: il luogo d’aggregazione sociale più frequentato della città, durante la stagione estiva diventa un’area dove i divieti non vengono rispettati e spesso a pagarne le conseguenze sono le persone anziane.

Nuovo incidente

L’ultimo episodio che ha visto un pensionato dover ricorrere all’intervento dell’ambulanza è capitato lo scorso giovedì. Giuseppe Marcello, 68 anni, è stato travolto da una bicicletta. «Erano le 20.30 quando sono stato investito da una bici. - racconta il protagonista della sfortunata vicenda - Le conseguenze? Una brutta lussazione, la corsa in ospedale e tanto spavento. Non è ammissibile che si continui a permettere di praticare certe attività in un’area così affollata, soggetta a dei divieti. Non ci sono controlli, nessuno impedisce l’utilizzo delle due ruote, dei monopattini e dei palloni e questo porta a delle conseguenze che mettono a repentaglio la salute di chi si reca in uno spazio adibito alle passeggiate, utile alle famiglie, un luogo dove ci si dovrebbe sentire al sicuro». Giuseppe Marcello ha presentato una denuncia contro ignoti e si è confrontato con qualche esponente dell’amministrazione comunale: «Mi hanno risposto che non c’è il numero sufficiente di agenti per garantire un controllo costante». Già in passato l’area di piazza Sella era stata oggetto di accese polemiche, quando lo scorso agosto una 79enne ricevette una pedata da un ragazzo intento a colpire una palla; l'incidente le costò la frattura del femore e un delicato intervento chirurgico.«Lo stessa sera in cui è capitato l’infortunio al signore, investito da una delle tante bici che sfrecciano sempre per la piazza - racconta il 77enne Salvatore Anardu - mia moglie è stata colpita da una pallonata in pieno volto. Eravamo seduti su una delle panchine. È un’indecenza doversi preoccupare della propria incolumità fisica in un luogo dove vigono delle regole. Non è ammissibi le che non ci sia una sola figura delle forze dell’ordine pronta ad intervenire».

Il Comune

La carenza del personale della Polizia municipale è uno dei motivi per il quale molto spesso le azioni improprie rimangono impunite: «Abbiamo una grave mancanza di organico - spiega l’assessore alla Polizia locale Francesco Melis - l’ultimo concorso non ha prodotto purtroppo nuovi arruolamenti e non riusciamo a coprire tutti i turni. Esistono dei divieti nei luoghi pubblici, c’è un’ordinanza e di recente sono stati installati dei cartelli nelle aiuole di piazza Sella che fungono da monito. Cartelli che presto verranno installati anche in tutte le altre aree pubbliche. Le bici e i monopattini non possono transitare nelle aree ad alta concentrazione, così come non si può giocare a palla o compiere qualsiasi attività che metta a rischio l’incolumità dei presenti. Si cercherà di far rispettare le regole».