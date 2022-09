Investita da un’auto, 22enne in coma 

È ricoverata in gravi condizioni Carlotta Costanza Solinas, la ragazza investita da un’auto nella tarda mattinata di ieri in via Grazia Deledda, nella parte più bassa del quartiere di Monte Rosello. L’incidente accade pochi minuti dopo le undici, di fronte al supermercato Coop e all’incrocio con via Flumenargia. E proprio da questa strada proviene la Peugeot grigia a cinque porte, guidata da una donna di 51 anni, B. G. B., che, una volta superato lo stop, finisce, per ragioni ancora da accertare, contro la 22enne, la quale stava attraversando la carreggiata. «Ho sentito una botta spaventosa- riferisce un residente- quando sono uscito la giovane era per terra».

La ragazza, dopo il violento impatto, ha sbattuto la testa sull'asfalto riportando un grave trauma cranico. Una dinamica della durata di una frazione di secondo dagli effetti che appaiono subito molto preoccupanti «Perdeva sangue - affermano i testimoni - dalla bocca e dal naso. E aveva le convulsioni».

I soccorsi

L’ambulanza del 118, arrivata sul posto con l’équipe medica a bordo e insieme a una pattuglia della polizia municipale, trasporta Carlotta in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le condizioni si fanno in breve tempo più critiche e la ragazza entra in coma. Nel reparto di Neurochirurgia viene sottoposta, già dall’ora di pranzo, a un delicato intervento per ridurre le conseguenze dell’incidente. Ora versa in gravi condizioni in Rianimazione e la prognosi è riservata.

L’angoscia dei familiari