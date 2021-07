«Investimenti per il lavoro» 

«Servono idee innovative e investimenti per far ripartire il lavoro, non devono essere i lavoratori a pagare i costi dell’emergenza». Francesca Re David, segretaria nazionale della Fiom Cgil, ha partecipato ieri a Portoscuso alla chiusura della Settimana dell’emergenza organizzata dalla Fiom regionale per celebrare i 120 anni dell’organizzazione sindacale.

I costi della crisi

«La Sardegna è una terra di grandi battaglie per il lavoro», ha detto la segretaria, «abbiamo impianti di grande industria, fabbriche chiuse, ci sono molte emergenze da affrontare: servono idee forti e investimenti per rilanciare il lavoro».

Uno dei temi più discussi nel corso del convegno è stato quello della transizione, un po’ perché è di stretta attualità nell’agenda politica, un po’ per la vicinanza tra l’antica tonnara di Su Pranu, cornice dell’iniziativa, e il polo industriale di Portovesme. «Siamo tutti per la transizione energetica - dice Re David - ma dev’essere compatibile da un punto di vista ambientale e sociale. Non possono essere di certo i lavoratori a pagare i costi di questo passaggio».

La settimana itinerante della Fiom ha toccato Tortolì, Porto Torres, Olbia, Sarroch e infine Portoscuso. «Il nome di Settimana dell’emergenza si è rivelato pertinente con le realtà che abbiamo toccato con mano», dice il segretario regionale della Fiom Cgil, Roberto Forresu: «Per decenni la politica non si è occupata del mondo del lavoro. Servono soluzioni immediate, con la rioccupazione dei lavoratori che saranno coinvolti nella transizione».

Il “tavolo Sulcis”

Anche il gas è entrato nel dibattito: il sindaco di Portoscuso Giorgio Alimonda ha ribadito il no alla gasiera nel porto di Portovesme. «L’arrivo del gas è importante per il rilancio del tessuto industriale – ha detto la viceministra allo Sviluppo economico, Alessandra Todde – ma la soluzione non deve interferire con le attività del porto, né precludere altre iniziative imprenditoriali. Al più presto convocherò un “tavolo Sulcis” per confrontarci sul rilancio del territorio». Al convegno sono intervenuti anche gli assessori regionali all’Ambiente, Gianni Lampis, e al Lavoro, Alessandra Zedda, oltre a Confindustria, imprenditori, e il responsabile diocesano della Pastorale per il lavoro, don Salvatore Benizzi.

