«Investimenti e assunzioni per la sanità sarda» 

«Oggi i numeri parlano chiaro: sono oltre 100 i concorsi a gestione unificata e aziendale attivati da inizio 2019. Di questi 65 sono già conclusi, gli altri sono in fase avanzata – sottolinea l’assessore – Nel 2019 il totale del personale era di 17.955 unità di cui 13.696 nel comparto e 4.259 nella dirigenza medica. A luglio 2022 possiamo contare su 22.676 professionisti: 5.242 della dirigenza e 17.434 comparto a fronte di 5.923 assunzioni da quando sono in carica. Certo, mancano gli specialisti qui come altrove. Ma non li possiamo fabbricare. Ma a differenza di altri noi la programmazione la stiamo facendo, da tre anni. E abbiamo assunto ogni camice bianco in circolazione sul nostro territorio».

L’accusa, affidata a una lettera aperta, era circostanziata: medici andati in pensione, o in fuga nelle strutture private, non rimpiazzati, liste d’attesa infinite, mancanza di programmazione, visite in regime di libera professione bloccate. La firma di Susanna Montaldo, segretaria regionale dell’Anaao, l’associazione che raggruppa i medici pubblici. A stretto giro di posta la replica, altra lettera, dell’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu.

L’accusa, affidata a una lettera aperta, era circostanziata: medici andati in pensione, o in fuga nelle strutture private, non rimpiazzati, liste d’attesa infinite, mancanza di programmazione, visite in regime di libera professione bloccate. La firma di Susanna Montaldo, segretaria regionale dell’Anaao, l’associazione che raggruppa i medici pubblici. A stretto giro di posta la replica, altra lettera, dell’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu.

«Cosa ho trovato»

La premessa di Nieddu: «Quando sono stato chiamato a guidare l’assessorato mi sono ritrovato a dover gestire carenze drammatiche in ogni territorio, figlie di una totale miopia. Nel 2019 ci siamo ritrovati davanti a concorsi fermi, blocco del turnover, sedi vacanti di medici di medicina generale mai bandite, nessun incentivo, zero investimenti. È mancato qualsiasi modello di programmazione, le fondamenta del nostro sistema sanitario. E se le fondamenta sono deboli anche la struttura ne risente, lo vediamo con la carenza degli specialisti. Se ne parlava già dodici anni fa e nessuno ha fatto nulla».

«Nuovi concorsi»

«Oggi i numeri parlano chiaro: sono oltre 100 i concorsi a gestione unificata e aziendale attivati da inizio 2019. Di questi 65 sono già conclusi, gli altri sono in fase avanzata – sottolinea l’assessore – Nel 2019 il totale del personale era di 17.955 unità di cui 13.696 nel comparto e 4.259 nella dirigenza medica. A luglio 2022 possiamo contare su 22.676 professionisti: 5.242 della dirigenza e 17.434 comparto a fronte di 5.923 assunzioni da quando sono in carica. Certo, mancano gli specialisti qui come altrove. Ma non li possiamo fabbricare. Ma a differenza di altri noi la programmazione la stiamo facendo, da tre anni. E abbiamo assunto ogni camice bianco in circolazione sul nostro territorio».

Incentivi e intromoenia

E ora spazio al capitolo euro. «Per la prima volta nella storia dell’Isola abbiamo utilizzato lo strumento delle Risorse aggiuntive regionali, per dare un sostegno agli ospedali più in difficoltà, con 13 milioni di euro. È proprio per salvaguardare il nostro sistema sanitario regionale pubblico che abbiamo scelto di bloccare temporaneamente l’intramoenia ma solo, lo ribadisco, per quelle visite in cui non è rispettato il rapporto dei volumi tra l’attività istituzionale e quella libero professionale, come previsto dalla normativa. In alcune specialità ci sono troppe visite “in privato” e poche istituzionali. Forse questo ha dato fastidio a qualcuno? Io ho il dovere di garantire tempi certi a tutti. Per l’abbattimento delle liste d’attesa abbiamo messo in campo milioni di euro». L’assessore ricorda l’aumento di fondi per le borse di specializzazione e gli inventivi «per chi sceglie di aprire il proprio ambulatorio in sedi disagiate. E dopo 15 anni di assenza abbiamo riattivato le procedure per abilitare i medici del 118 con Areus».

Edilizia e strumenti

«Abbiamo fatto ripartire gli investimenti con un programma di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico da 136 milioni di euro – sottolinea Nieddu – Entro la fine anno poi, partirà il progetto dell’hub unico del farmaco e siamo al lavoro, inoltre, per la realizzazione di nuovi ospedali».

«Il vero dramma»

Dopo l’elenco delle cose fatte ecco la chiosa: «Vorrei che fosse chiaro un concetto: la carenza di specialisti come di infermieri è il vero dramma di un sistema sanitario che ha visto negli anni troppi tagli indiscriminati. Pensiamo solo all'emergenza urgenza: basterebbe entrare in un qualsiasi pronto soccorso fuori Sardegna per capire come la situazione sia delicata, drammatica e complessa. L'augurio è che siano i sindacati ad appoggiare la battaglia che ha visto proprio la nostra Regione in prima linea per cambiare le regole di ingaggio. Oggi non abbiamo la possibilità di obbligare nessuno a scegliere una sede piuttosto che un'altra. Se un reparto di un ospedale si trova in difficoltà, le possibilità, in emergenza, di sopperire a quella carenza sono quasi sempre rimesse alla disponibilità del singolo». ( )

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata