Investe gli agenti con il furgone: è tentato omicidio 

Per sfuggire ai poliziotti non hanno esitato a salire a bordo di un furgone e cercare di investire i poliziotti. Così il furto di uno scooter, al Poetto, da parte di tre uomini si è trasformato in un tentato omicidio: questa la pesante accusa mossa a Soufiane Laawissi, 28 anni del Marocco con regolare permesso di soggiorno, rintracciato qualche ora dopo il fatto e poi accompagnato in carcere a Uta. Gli investigatori della Squadra mobile e delle volanti di Cagliari hanno proseguito le ricerche dei due complici che sarebbero stati già identificati. Per loro scatterà la denuncia.

Fuori servizio

Il movimentato episodio è avvenuto lunedì verso le 20. Due poliziotti liberi dal servizio si trovavano nel lungomare Poetto per fare dell’attività fisica. In un parcheggio hanno notato un furgone fermo e tre uomini che caricavano sul mezzo uno scooter. I due si sono così avvicinati per capire cosa stesse avvenendo. L’immediata reazione dei tre ha confermato che stessero cercando di rubare lo scooter. Gli agenti sono stati aggrediti. C’è stata una violenta colluttazione, in particolare con uno degli stranieri. Alla fine il gruppetto è riuscito a fuggire, salendo sul furgone. Il conducente ha cercato di investire i poliziotti con delle pericolose manovre, riuscendo anche a colpire uno degli agenti che, fortunatamente ha riportato ferite non gravi (i medici gli hanno poi assegnato sette giorni di cure).

Le ricerche

Il furgone si è diretto verso Cagliari con lo scooter a bordo. I poliziotti hanno dato l'allarme e sono scattate le ricerche. Diverse pattuglie delle volanti e della Mobile si sono messe sulla tracce del mezzo, grazie al numero della targa. In una stradina del parco di Molentargius, dopo una segnalazione di un abitante, è stato ritrovato lo scooter rubato, abbandonato per cercare di rendere più difficoltose le ricerche del furgone. Ma gli agenti alla fine, durante la notte, hanno ritrovato il mezzo nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis. Alla guida c’era Laawissi che questa volta è stato bloccato dagli agenti.

Pesante accusa

La ricostruzione di quanto successo ha portato il pm Nicola Giua Marassi a disporre l’arresto del 28enne per furto e tentato omicidio. Laawissi (difeso dall'avvocata Shannon Cipollina) tra oggi e domani verrà sentito dal gip nell’interrogatorio di garanzia e se vorrà potrà fornire la sua versione su quanto accaduto.

Le indagini

Il furgone e lo scooter sono stati recuperati e gli specialisti della Scientifica hanno svolto i rilievi. Intanto i poliziotti della Mobile, coordinati dal dirigente Fabrizio Mustaro, con la collaborazione degli agenti delle volanti del dirigente Massimo Imbimbo, ieri hanno proseguito le ricerche dei due complici del 28enne marocchino. Grazie ad alcuni elementi raccolti, sarebbero stati anche identificati. Avrebbero dunque le ore contate e già oggi potrebbero essere rintracciati. Per loro scatterà la denuncia per il furto. Inoltre dovranno essere chiarite le responsabilità nel tentativo di omicidio dei due poliziotti. Le indagini dovranno inoltre accertare se il gruppetto abbia messo a segno altri furti simili avvenuti non solo a Quartu ma anche negli altri Comuni dell’hinterland cagliaritano.

