Investe anziano e viene aggredito 

Prima un acceso diverbio, poi in un attimo la situazione è degenerata. Un settantenne di Tortolì, Ernanio Deiana, è stato investito dall’auto guidata da Ivan Mura (46), operaio di Lotzorai con alcuni precedenti per droga e violenza. Il fatto è accaduto intorno alle 15 di ieri nel piazzale antistante lo stabile che ospita la mensa Mister Chef, molto frquentata, e il maxistore Sfera, nella zona industriale di Tortolì. Il figlio di Deiana, Romano, una volta resosi conto di quanto stesse accadendo nell’area parcheggi, è accorso subito e ha avuto una colluttazione con Mura.

Qualche istante dopo sono intervenuti i carabinieri di Tortolì e Bari Sardo, mentre il pensionato è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei per accertamenti. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica.

Il fatto

Tra Mura e i Deiana ci sarebbero stati vecchi dissidi legati a questioni di confine. Incomprensioni mai risolte che ieri sono sfociate in violenza. Ernanio Deiana e Ivan Mura si sono incontrati nel piazzale della palazzina commerciale che ospita diverse attività, fra cui un complesso sanitario. Per cause ancora tutte da accertare, a un certo punto Mura ha investito Deiana con la sua Fiat Seicento. Subito dopo il figlio del settantenne avrebbe raggiunto Mura, aggredendolo. L’operaio ha riportato alcune lesioni al volto. Ernanio Deiana è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato al Nostra Signora della Mercede. Nella prima serata di ieri è stato dimesso.

Le indagini