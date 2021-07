Invasione sarda a Tokyo 

L’atletica ufficializza la sua lista-record di convocati (ben 76) e il contingente sardo per Tokyo 2020 assume proporzioni mai viste, in attesa delle ultime convocazioni e del torneo preolimpico di basket.

Atletica leggera

Nell’atletica erano già sicuri l’oriundo tempiese Filippo Tortu (100 e 4x100) e il marciatore sassarese Andrea Agrusti (50 km). Per Dalia Kaddari World Athletics aveva già dato il via libera ma si attendeva l’imprimatur del settore tecnico della Fidal: ieri la quartese è stata inserita con doppio compito (200 e 4x100), realizzando, pochi giorni dopo la soddisfazione per la maturità e per il secondo titolo italiano assoluto sui 200, il suo vero grande sogno. A vent’anni la “poliziotta” cresciuta nella Tespiense partirà per il Giappone e le faranno compagnia due sprinter a disposizione della 4x100 maschile: l’oristanese Lorenzo Patta (Atl. Oristano) e il sestese di origine dominicana, Wanderson Polanco Rijo (Riccardi, ex Amsicora). Per questi ultimi due non c’è la certezza di scendere in pista ma saranno nel Villaggio Olimpico e al momento è quello che conta. Una menzione anche per i tecnici Fabrizio Fanni e Francesco Garau, che non possono essere trascurati nel momento della gioia per questo risultato.

Le conferme

Ieri intanto sono diventate ufficiali le scontate convocazioni di Francesca Deidda e Stefano Oppo: la sincronette quartese e il vogatore di Oristano sono stati inseriti dalle rispettive federazioni nelle squadre azzurre per Tokyo. Deidda, atleta della Promogest e Fiamme Oro, ha ottenuto la qualificazione a giugno a Barcellona e partirà con altre otto atlete per migliorare il quinto posto ottenuto a Rio 2016. Oppo, cresciuto nel Circolo Nautico Oristano, oggi ai Carabinieri, è alla seconda esperienza dopo l’edizione brasiliana, dove si era piazzato ai piedi del podio. Con Pietro Ruta andrà a comporre il Doppio Pesi Leggeri titolare, in una squadra composta da 26 atleti in 9 specialità.

L’attesa

In Giappone ci saranno anche la velista cagliaritana Marta Maggetti e il giovane pesista sassarese Davide Ruiu. Alessia Orro parte oggi con l’Italia del volley che in Serbia giocherà le ultime amichevoli. È tra le 13 azzurre, una di loro resterà in Italia ma il posto per la palleggiatrice di Narbolia dovrebbe esserci. La lista però non è ancora chiusa e magari già domani potrebbero aggiungersi altri sardi.

