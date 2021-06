Invasione di cavallette, un incubo 

Torna l’incubo cavallette a Sedilo come nei centri confinanti del nuorese. A distanza di un anno dall’invasione degli insetti, il problema nelle campagne sedilesi si è ripresentato in dimensioni ancora più imponenti. Per questa ragione l’esecutivo guidato dal sindaco Salvatore Pes ha richiesto il riconoscimento dello stato di emergenza. Intanto si è già tenuto un incontro in Regione a cui adesso seguirà l’apertura di un tavolo tecnico.

La delibera

Il problema che si sta vivendo a Sedilo è messo nero su bianco nel documento approvato dall’esecutivo. «Da alcune settimane, è in corso un’invasione di cavallette che sta provocando danni ingenti alle aziende agricole ed agli imprenditori economici che operano nel settore agropastorale del territorio comunale di Sedilo, con conseguente compromissione dell’annata agraria ed effetti devastanti su tutta l’economia del comparto», si chiarisce in delibera. E in Comune sono arrivate già diverse segnalazioni di danni economici e ambientali da parte di agricoltori ed allevatori. «Quello in corso rappresenta l’ennesimo evento dannoso, che va a gravare sul nostro territorio, nonché un ulteriore monito che ci deve far riflettere sui numerosi segnali che la natura ci trasmette, dai cambiamenti climatici alle continue emergenze», evidenziano dalla Giunta. E aggiungono: «Numerose dichiarazioni pubbliche degli esperti del settore sottolineano l’impossibilità di bloccare il fenomeno in corso, ma evidenziano la necessità di un intervento immediato ed urgente, attraverso azioni di prevenzione, per scongiurare che il fenomeno si ripeta». Il primo passo è stato dunque quello di richiedere lo stato di emergenza.

Il vertice

Intanto martedì su richiesta dei sindaci dei comuni colpiti, i consiglieri regionali Franco Mula e Elena Fancello (Psd’Az), Giuseppe Talanas (FI) e Pierluigi Saiu (Lega) hanno organizzato un incontro in Consiglio regionale, coinvolgendo l’assessora dell’Agricoltura Gabriella Murgia e l’assessore della Difesa dell’Ambiente Gianni Lampis, il direttore generale di Laore Marcello Onorato e il commissario straordinario Mimmo Solina, il commissario della provincia di Nuoro Costantino Tidu . Con il primo cittadino di Sedilo c’erano i colleghi di Bolotana Annalisa Motzo, di Orani Antonio Fadda, di Ottana Franco Saba, di Noragugume Rita Zaru. Si è deciso di partire dal tavolo fitosanitario già insediato presso l’assessorato della Difesa dell’Ambiente, di cui fanno parte anche Laore e Agris. Dovrà fornire alla Giunta regionale gli indirizzi scientifici per un piano di eradicazione.

