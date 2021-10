Invasi vuoti, i campi piangono  

Gli agricoltori pregano che piova. La siccità avanza e gli ultimi acquazzoni, durati non più di 24 ore e neanche particolarmente consistenti, non autorizzano a restare tranquilli. Che la situazione nei campi sia critica lo confermano pure i numeri emersi dall’ultimo report del Servizio regionale di tutela e gestione delle risorse idriche: mese dopo mese gli invasi del territorio risultano sempre più vuoti. Tra Bau Muggeris e Santa Lucia ad agosto 2021 erano disponibili 26,98 milioni di metri cubi d’acqua, al 30 settembre ne sono stati accertati 25,18 metri cubi (-6,67 per cento), il 42,16 per cento del totale invasato. Tornando indietro nel tempo il confronto si fa ancora più impietoso: al 30 settembre 2020 le due dighe contenevano un volume di 43,57 metri cubi, ovvero il 72,96 per cento dell’invasato.

L’avviso

L’allerta è elevata a Bau Muggeris (Flumendosa), dove però il decremento è superiore rispetto a Santa Lucia. Al 30 settembre a Bau Muggeris erano disponibili 22,98 milioni di metri cubi d’acqua, il 40,59 per cento rispetto alla capacità di portata autorizzata che si attesta su 56,62 milioni. Al 30 settembre dell’anno scorso i milioni di metri cubi invasati nella stessa diga erano 42,60. In 365 giorni si è verificato un calo del 46,06 per cento. Il progressivo calo della risorsa ha suggerito ai responsabili del Servizio regionale di tutela e gestione delle risorse idriche un avvertimento: Il livello di erogazione deve essere ridotto in media, secondo le categorie di priorità degli usi, per gestire in modo proattivo l’eventuale persistenza del periodo secco. Contestualmente devono essere attivate le previste misure di mitigazione. Vale a dire, acqua ce n’è sempre meno e quella che c’è non va sprecata.

L’agricoltore

«La pioggia della scorsa settimana soddisfa un fabbisogno settimanale». Quarantadue anni, di Bari Sardo, Alessandro Melis, che nel 2006 ha ereditato l’azienda agricola dal padre Giampietro, aspetta le precipitazioni, manna dal cielo per gli agricoltori. «Speriamo piova, senza fare danno, perché ne abbiamo bisogno. Se da qui a febbraio non dovesse piovere in maniera abbondante temo che il prossimo anno incontreremo seri problemi».