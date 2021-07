Intossicato dal cloro della piscina 

Momenti di paura a Geremeas dove un pensionato cagliaritano di 74 anni si è sentito male mentre ripuliva la piscina di casa. Sembra che l'uomo sia rimasto intossicato dopo aver inalato accidentalmete del cloro: immediato l'interventi dei familiari che hanno lanciato l'allarme al 118. Sul litorale è così arrivata una ambulanza del 118 per i primi soccorsi. Si è però deciso di fare intervenire l'elisoccorso che ha in pochi minuti ha trasportato il pensionato al Policlinico di Monserrato dove è stato ricoverato. Nelle ultime ore le sue condizioni sono migliorate. Non è insomma in pericolo di vita.

L’incidente

Secondo le indiscrezioni, l'uomo stava preparando la piscina per l'estate. Una operazione necessaria, di routine. Quello che è accaduto lo si può solo intuire: il pensionato potrebbe essersi sentito male tradito dal cloro che a quanto pare stava usando per pulire appunto la piscina. Di certo c’è che l’uomo ha accusato un malore di cui per fortuna si sono subito accorti i familiari che hanno anche lanciato l’allarme al 118.

I soccorsi

L'immediatezza dei soccorsi è stata determinante per evitare guai maggiori: sul posto è arrivata l’ambulanza con i sanitari che hanno garantito i primi interventi in attesa dell’elicottero del 118 mobilitato anche per evitare il traffico lungo la strada per l’ospedale. Il velivolo è atterrato e dopo pochi minuti è nuovamente decollato col paziente, raggiungendo il Policlinico di Monserrato dove il pensionato è stato subito visitato dai sanitari, ricevendo le prime cure. Quindi il ricovero in osservazione.

Le indagini

Della vicenda si sono occupati i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Quartu, che hanno cercato di chiarire le cause dell’intossicazione. La ragione sarebbe appunto l’utilizzo del cloro, una sostanza comunemente utilizzata per sanificare l’acqua ma che se viene inalata può causare gravi problemi di salute. Al termine degli accertamenti comunque il caso è stato chiuso: si è trattato solo di un incidente per fortuna senza gravi conseguenze per il pensionato. Le forze dell’ordine hanno però lanciato un appello a prestare attenzione quando si maneggiano sostanze potenzialmente dannose.