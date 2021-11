Intervento per dimagrire: muore 

Il desiderio di dimagrire, la ricerca della soluzione giusta, l’appuntamento in ospedale fuori Sardegna, l’intervento, il rientro nell’Isola, il ricovero d’urgenza. La morte. Sette passaggi che, nell’arco di brevissimo tempo, hanno trasformato l’entusiasmo iniziale per la possibile svolta a un problema datato in una disgrazia che ha immerso nel dolore e nel lutto una famiglia cagliaritana. Vittima Sabina Luciano, 40 anni, madre di un bambino di appena cinque, spirata pochi giorni dopo essere stata operata per ridurre le dimensioni dello stomaco. Qualcosa sarebbe andato diversamente dal previsto, tanto che la donna ha cominciato ad avere problemi appena rientrata dal nord Italia. Portata immediatamente al Policlinico universitario di Monserrato, ha smesso di combattere lo scorso 30 ottobre lasciando orfano il figlio e nella disperazione il marito Gianluca Secchi, 48 anni, e i suoi genitori. Cosa è accaduto? La Procura sta tentando di rispondere alla domanda. Il pubblico ministero Rita Cariello ha aperto un’inchiesta dopo l’esposto presentato dai familiari, affidato al medico legale Nicola Lenigno il compito di eseguire l’autopsia e formulato quale ipotesi di reato l’omicidio colposo contro ignoti, mentre l’esito dell’esame necroscopico ha indicato in uno choc settico la causa del decesso. Quale evento l’abbia provocato, però, è ancora da chiarire, e per farlo il professionista incaricato dall’autorità giudiziaria si rivolgerà a un esperto in Chirurgia bariatrica, la branca che si occupa del trattamento dei pazienti dal peso eccessivo.

La trasferta nel nord

Nel frattempo Sabina Luciano è stata sepolta venerdì scorso nel cimitero di San Michele, al termine di una funzione religiosa alla quale hanno partecipato centinaia di amici e conoscenti. La donna, casalinga, era stata operata una settimana prima nell’ospedale di Abano Terme, in provincia di Padova nel Veneto, dove si trova una presidio sanitario specializzato in quel campo. Una trasferta legata alla volontà di sottoporsi a un intervento per migliorare le proprie condizioni di salute, non per un semplice fatto estetico. Affidatasi ai chirurghi, la donna era stata dimessa dopo due giorni e aveva fatto rientro in Sardegna, a Cagliari, nell’abitazione a breve distanza dalla Città mercato di Pirri. Poco dopo sono cominciati i problemi.

L’esposto in Procura

Dolori lancinanti l’avevano spinta a chiamare i soccorsi e i medici avevano deciso di ricoverarla, ma già la notte successiva Sabina Luciano aveva smesso di combattere. Era il 30 ottobre. Devastata da un dolore inatteso e improvviso, la famiglia ha presentato subito un esposto in Procura rivolgendosi a tre avvocati: Doriana Perra (che segue la madre e il piccolo figlio della vittima), Gianfranco Trullu (che tutela il marito della donna) e Antonello Garau (per il padre della 40enne). La pm, aperta l’inchiesta, ha ordinato il sequestro delle cartelle cliniche e dato l’incarico per eseguire l’autopsia, portata a termine il 3 novembre. Due giorni dopo, i funerali. Ora, avvolta nel lutto, i familiari attendono di capire cosa sia accaduto. E, nel caso ci siano responsabilità, di avere giustizia.