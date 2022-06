Intervento dei vigili, sigilli al Colibrì 

I sigilli sono arrivati anche per l’area ristorante «perché hanno espresso delle perplessità sulle chiusure a soffietto. Ma io non sapevo niente di questo accertamento di conformità. Ho preso il locale così com’era», prosegue Versace, «sono pronto a cominciare subito i lavori che mi hanno chiesto ma spero e mi auguro che mi diano subito la possibilità di farli perché ovviamente questa chiusura mi creerà enormi danni. La stagione era appena iniziata. Io mi chiedo la pratica c’era dal 2018 perché venire il 6 giugno? Perché non me l’hanno detto un mese fa così avrei sistemato tutto e adesso non mi troverei in queste condizioni? Dopo il periodo difficile che abbiamo passato, dopo il Covid stavamo ripartendo bene e adesso questa non ci voleva proprio. Poi per carità, sono stati molto gentili e disponibili, ma sta di fatto che per me è un danno enorme. Oggi avrei avuto una festa di laurea e avevo già una serie di iniziative programmate».

«Io ci sono dall’anno scorso» spiega l’attuale gestore Stefano Versace, «la precedente gestione aveva fatto un accertamento di conformità nel 2018 che era ancora in itinere e poi i controlli sono stati fatti adesso». Le contestazioni sono diverse: da una recinzione in ferro che invece sarebbe dovuta essere realizzata con pali e funi, a un tendaggio che non è ad aria passante. «Inoltre» prosegue Versace, «sul retro ho sistemato un pannello per coprire lo spazio spazzatura dove abbiamo i bidoni ma mi hanno detto che lo devo togliere perché i bagnanti devono vedere il mare. Va bene, però io l’ho fatto proprio perché invece non vedessero i rifiuti».

Nemmeno il tempo di cominciare la stagione che al Poetto iniziano i guai. A seguito di un sopralluogo che avrebbe rilevato la presenza di opere non conformi, gli agenti della Polizia locale hanno messo i sigilli al chiosco Il Colibrì. Il locale è stato chiuso e l’area sottoposta a sequestro di polizia giudiziaria. Resta aperta la parte balneare con il servizio spiaggia e i servizi igienici. Una mazzata proprio quando la spiaggia e i locali cominciavano ad affollarsi di persone dopo i due anni difficili della pandemia.

Il gestore

«Io ci sono dall’anno scorso» spiega l’attuale gestore Stefano Versace, «la precedente gestione aveva fatto un accertamento di conformità nel 2018 che era ancora in itinere e poi i controlli sono stati fatti adesso». Le contestazioni sono diverse: da una recinzione in ferro che invece sarebbe dovuta essere realizzata con pali e funi, a un tendaggio che non è ad aria passante. «Inoltre» prosegue Versace, «sul retro ho sistemato un pannello per coprire lo spazio spazzatura dove abbiamo i bidoni ma mi hanno detto che lo devo togliere perché i bagnanti devono vedere il mare. Va bene, però io l’ho fatto proprio perché invece non vedessero i rifiuti».

Chiuso anche il ristorante

I sigilli sono arrivati anche per l’area ristorante «perché hanno espresso delle perplessità sulle chiusure a soffietto. Ma io non sapevo niente di questo accertamento di conformità. Ho preso il locale così com’era», prosegue Versace, «sono pronto a cominciare subito i lavori che mi hanno chiesto ma spero e mi auguro che mi diano subito la possibilità di farli perché ovviamente questa chiusura mi creerà enormi danni. La stagione era appena iniziata. Io mi chiedo la pratica c’era dal 2018 perché venire il 6 giugno? Perché non me l’hanno detto un mese fa così avrei sistemato tutto e adesso non mi troverei in queste condizioni? Dopo il periodo difficile che abbiamo passato, dopo il Covid stavamo ripartendo bene e adesso questa non ci voleva proprio. Poi per carità, sono stati molto gentili e disponibili, ma sta di fatto che per me è un danno enorme. Oggi avrei avuto una festa di laurea e avevo già una serie di iniziative programmate».

L’appello

La cosa importate adesso è che arrivi il dissequestro, «perché a fare i lavori ci metto un paio di giorni ma se non arriva il via libera non posso fare niente. Non vorrei davvero che ci fosse qualche intoppo burocratico e che i tempi si allungassero perché sarebbe davvero complicato non poter riaprire subito». Non è la prima volta che i chioschi del Poetto finiscono nel mirino degli accertamenti edilizi. Anche negli anni scorsi diversi locali erano stati costretti a chiudere per presunti abusi e molti avevano dovuto fare dei lavori per adeguarsi alle norme.

I controlli

Nei giorni scorsi la Polizia locale ha annunciato controlli anche sulle autorizzazioni per fare musica, dopo le proteste dei residenti per i decibel sparati altissimi fino all’alba. «Verificheremo chi al Poetto è autorizzato e chi no», aveva detto il vice comandante Antonello Angioni. «Come il rispetto delle norme per quanto riguarda i decibel».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata