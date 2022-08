Interventi, 17 pazienti in attesa 

All’ospedale San Martino 17 pazienti fratturati da giorni sono in attesa di un intervento chirurgico. La segnalazione tra protesta e sconcerto arriva dal Comitato per il diritto alla salute della Provincia di Oristano. E adesso punta avanzata del non plus ultra della sanità pubblica oristanese, certificata a livello nazionale per interventi nel giro di 12 ore per la frattura al femore, è un attestato di cui si ha giusta memoria ma che non trova riscontro in questi tempi così difficili e complicati.

La denuncia

«Come segnalato già altre occasioni – scrive il Comitato per la salute - l’attesa di giorni e giorni con una frattura non stabilizzata aumenta in maniera esponenziale il rischio di complicazioni, soprattutto in pazienti anziani e instabili. Senza fare retorica, senza “allarmismo sociale” mai prima d’ora si era arrivati ad avere 17 pazienti fratturati in attesa di intervento chirurgico. E la ragione è sempre la stessa: la mancanza di anestesisti». Se nel periodo estivo sotto Ferragosto, con le ferie e qualche malattia si è costretti ad aprire al massimo due sale operatorie il motivo è sempre il solito: non ci sono anestesisti. E il Comitato pone una domanda importante quanto imbarazzante per chi dirige la sanità regionale. «È vero, gli anestesisti mancano ma è altrettanto vero che qualche mese fa è stato espletato un concorso per anestesisti. Quali sono le ragioni per cui i 75 vincitori non sono stati chiamati e i reparti continuano ad essere in affanno?» chiedono i rappresentanti del Comitato.

I problemi

«La direzione dell’Asl proclama a gran voce la disponibilità data alla Asl di Nuoro per accogliere i pazienti fratturati a Oristano. Pazienti a cui non si può dare un’assistenza adeguata e tempestiva ma con difficoltà solo un posto letto». Per il Comitato dopo un anno in cui il Covid dà ancora problemi ma meno gravi, dopo che è partita l’annunciata riforma sanitaria con l’istituzione delle Asl che ha portato alla sostituzione dei commissari con i direttori «nel reparto di ortopedia del San Martino la situazione è peggiorata». Che la situazione sia difficile a Oristano come in molte altre parti dell’Isola è fuori di dubbio. Il direttore sanitario dell’Asl oristanese era stato chiaro: «Fino a Ferragosto si procederà con una sala operatoria, tra le cinque di cui il San Marino dispone, riservata alle urgenze, grazie anche all’aiuto di un anestesista che viene da Nuoro. Subito dopo dovremo avere un’altra anestesista e vedremo come procedere. La carenza di medici limita l’operatività non solo in chirurgia generale ma anche negli altri reparti. Come l’ortopedia che vedeva Oristano ai primi posti in campo nazionale quanto a tempestività nella frattura del femore. I ranghi sono ridotti anche in Radiologia».