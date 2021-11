Internet a velocità di lumaca 

Problemi di connessione e banda larga insufficiente in molte zone del paese con le frazioni di Sa Zeppara e Montevecchio che non risultano ancora servite da linee Adsl e fibra. Lo smart working e la didattica a distanza, a causa della pandemia, hanno contribuito a mettere in risalto ancora di più tali deficienze. A Guspini si lamentano un po’ tutti: imprenditori, studenti, associazioni sindacali, centri di assistenza fiscale e patronati. Pur avendo sottoscritto contratti che dovrebbero garantire elevate e determinate prestazioni, di fatto devono costantemente scontrarsi con la qualità dei servizi offerti, ben inferiore alle aspettative, come ampiamente dimostrato dagli speed-test con i quali si testa la velocità della connessione. Inefficienze che sembrerebbero imputabili all'obsolescenza della rete telefonica.

Le proteste

«In merito all'assenza di linee telefoniche – dice Leonardo Ruggeri, imprenditore nel settore dell’e-commerce - nelle ultime tre settimane abbiamo avuto tre episodi, tutti in concomitanza con il maltempo che chiaramente ci creano problemi perché bloccano ogni forma di comunicazione e assistenza con i nostri clienti. Relativamente alla linea dati, la situazione è decisamente cambiata negli ultimi due anni: per fortuna ci consente in parte di sopperire all'assenza di linea telefonica». Molto critica anche Norma Lisci, imprenditrice che opera nella zona industriale: «Ormai ci siamo rassegnati alla poca funzionalità della linea telefonica che di quella dei dati. Abbiamo cambiato diversi operatori, ma non ci sono stati miglioramenti. La cosa che posso affermare è che la qualità è pessima». Dello stesso tenore anche le dichiarazioni di Mauro Serra, insegnante in pensione: «In casa mia, a fronte di 100 mega previsti dal contratto, fino a giugno avevo ne 43 che poi, a seguito di un allaccio in un’abitazione accanto sono passati a 23. Ho chiesto chiarimenti al mio gestore che ha risposto: “Gentile cliente, siamo spiacenti comunicarti che al momento non risulta possibile garantire prestazioni superiori per il tuo servizio. Sarà nostra cura contattarti nei prossimi giorni”».

Difficoltà negli uffici

«Nella nostra struttura operano il Caf, il patronato e la segreteria del sindacato pensionati Cgil – dice Marinello Frau, segretario della Spi Cgil – ognuna delle quali ha una propria linea con gestori diversi. Il problema che riscontriamo è comune, la discontinuità della velocità crea molti disagi che si traducono in allungamento dei tempi di esecuzione delle operazioni a danno degli utenti. Invece di promettere 100 mega sarebbe auspicabile averne la metà, ma in continuità».

RIPRODUZIONE RISERVATA