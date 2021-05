Intermare moltiplica le buste paga 

Da settembre a oggi il personale operativo all’Intermare è incrementato del 45 per cento. In otto mesi, tra dipendenti diretti di Saipem e maestranze a libro paga delle imprese esterne, l’organico in forza nello stabilimento di via Lungomare si è irrobustito di 125 unità, passando da 275 di inizio autunno alle attuali 400. Che l’ampliamento del portafoglio commesse sia stato un balsamo per la fabbrica e di conseguenza per l’indotto lo confermano i numeri sul trend occupazionale: ad aver beneficiato maggiormente della crescita è l’indotto che, negli ultimi tempi, ha rimpolpato il personale assumendo 125 metalmeccanici. Resta invariato, rispetto ai mesi scorsi, il numero di dipendenti del colosso petrolifero di San Donato Milanese: 154. Tra settembre 2020 e maggio 2022 ad Arbatax il peso totale delle commesse riservate allo stabilimento è di 13.700 tonnellate.

Le commesse

Ad Arbatax decolla Doggerbank, il lavoro commissionato da Aibel Norway. Il progetto eolico prevede la realizzazione di 2 jacket da 4.724 tonnellate complessive. La commessa s’inserisce nel filone delle attività rinnovabili, un mercato su cui Saipem punta nell’ambito del suo orientamento verso la transizione energetica. Saipem stima di concludere le operazioni entro giugno 2022. Liza Phase III-Payara, commissionata da Exxon Mobil Guyana, è in lavorazione dallo scorso settembre e assicura lavoro fino a maggio del 2022 per un totale di 1.957 tonnellate. A dicembre ha preso il via Costellation Reels, un asset da 950 tonnellate interno a Saipem. La commessa è avviata verso la conclusione. A gennaio in cantiere ha debuttato Fecamp (cliente Bouygues-Boskalis), 3.111 tonnellate, che terrà tutti impegnati fino al prossimo dicembre, quando all’Intermare inizieranno la commessa Agogo dell’apparato angolano di Eni che vedrà l’alba a maggio 2022. A ottobre prossimo sarà a battesimo Courseille, il contratto che Saipem si è aggiudicata di recente per il parco eolico offshore di Courseulles sur Mer, in Normandia. I lavori di Courseille, 1.600 tonnellate, dureranno un anno.

Il sindacato

L’incremento di personale è un indicatore che offre margini di crescita e stabilità per il settore metalmeccanico insediatosi ad Arbatax 48 anni fa. Era il 2 maggio 1973 quando nell’attuale sede operativa dell’Intermare cominciava la costruzione di Luna A Crotone, la prima piattaforma per l’estrazione del metano. Mezzo secolo dopo l’ultima grande fabbrica del territorio resiste e assicura buste paga. «In una fase storica di grande difficoltà per la nostra economia, con tante attività ancora bloccate dalle restrizioni e troppi lavoratori in ansia per il loro futuro - afferma Michele Muggianu, 39 anni, leader della Cisl Ogliastra - la Saipem fa ben sperare e rappresenta una realtà solida e concreta per il territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA