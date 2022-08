Intermare, il futuro non fa paura 

All’Internare mettono fieno in cascina e i tempi della sofferenza sembrano alle spalle. Il portafoglio commesse è pieno, un balsamo per la fabbrica e l’economia di un territorio che per indicatori economici conferma si conferma maglia nera. Sono agli albori le operazioni della nuova commessa Baleine, nell’offshore della Costa d’Avorio, ma quella che dovrebbe offrire garanzie più solide è Yellowtail, contratto assegnato a Saipem da una controllata di Exxon Mobil per lo sviluppo del progetto nel blocco offshore di Stabroek, al largo della Guyana a una profondità di 1.800 metri. Se Baleine è già realtà e Yellowtail è la speranza per allungare la stabilità lavorativa, all’orizzonte s’intravede anche Cassiopea, un’infrastruttura strategica nel panorama energetico nazionale.

Il futuro

I sindacati osservano oltre i cancelli della fabbrica. «Attendiamo un confronto con l’azienda per esaminare in maniera approfondita le prospettive lavorative e occupazionali del cantiere. Siamo interessati a conoscere nel dettaglio tutte le commesse che potrebbero arrivare ad Arbatax - affermano Michele Muggianu, 40 anni, e Marco Pistis (48), rispettivamente leader di Cisl Ogliastra, rsu e segretario territoriale Fim Cisl -, le tempistiche di realizzazione e i numeri dei lavoratori potenzialmente occupabili tra diretti e indotto». Tra i rappresentanti sindacali della Cisl filtra fiducia: «Esprimiamo cauto ottimismo, le notizie trapelate rappresentano un buon viatico per i prossimi tempi».

L’attualità

Una decina di assunzioni dirette allontanano i venti di crisi. Saipem ha messo sotto contratto svariate figure professionali, tra cui saldatori e operatori di officina, che lavoravano nella fabbrica di via Lungomare con reclutamento tramite agenzia interinale. Personale ogliastrino che abbandona il precariato e mette in cassaforte un contratto che porta con sé anche una ventata di serenità nelle famiglie. Intanto nei prossimi giorni è previsto il sopralluogo a cui si è resa disponibile Saipem dopo che l’avvocato Maurizio Mereu, per Turismar, ha denunciato la presenza di polveri ferrose in libera uscita che dall’Intermare starebbero danneggiando le imbarcazioni ormeggiate al Marina di Arbatax.