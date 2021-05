Inter, tricolore a casa 

“

È un momento emozionante, speciale per tutte le persone coinvolte in questo progetto e che sono state con noi in questo percorso. Grazie prima di tutto ai tifosi, a tutti gli stakeholder, a chi lavora con noi e ovviamente al nostro coach Antonio Conte e ai giocatori che hanno lavorato duramente per raggiungere questo risultato

Steven Zhang

Milano Lo scudetto numero 19 della storia dell’Inter porta la firma di Antonio Conte, in quella che lo stesso tecnico ritiene «la mia sfida più difficile». Dopo aver pubblicato, in mattinata, un video in cui lo staff della Pinetina lucidava le targhe degli scudetti passati, nel pomeriggio l’allenatore nerazzurro, così come tutto il mondo Inter da Zhang fino a Lukaku, si lascia andare alla gioia. «Questo è di sicuro uno dei mie successi più importanti in carriera. Non era una scelta facile venire all’Inter dove comunque la squadra non era competitiva per vincere qualcosa di importante», le parole di Conte a 90° minuto. «Ho accettato la sfida con grande voglia e penso che con il lavoro siamo stati ripagati di tutti i sacrifici che abbiamo fatto».

Il futuro

Per il futuro, ci sarà da attendere. Anche perché Conte si gode il successo. «Programmi futuri? Da qui a fine stagione, per un mese, voglio solo godermela. Ci sentiamo finalmente rilassati e felici, per la squadra e i tifosi. Tra un po’ cominceremo a pensare al prossimo step», ha aggiunto. «Vincere uno scudetto con quattro giornate d’anticipo, vuol dire che è strameritato. Lo abbiamo meritato, non ci sono altri aggettivi per dire quello che abbiamo fatto», ha poi spiegato a InterTv. «È stata una bellissima stagione. Ricordo anche le difficoltà, servono per crescere e misurarsi. Siamo riusciti ad essere uomini e a fare qualcosa di bello per i tifosi. Ora festeggiamo e godiamocela».

La festa

Il tutto mentre esplodeva la festa non solo dei giocatori, ma anche del presidente Zhang e dei dirigenti in sede. «Grazie a tutti», ha scritto il numero uno nerazzurro su Instagram, travestendosi poi da “capo ultras” sul tetto della sede, con tanto di bandierone da sventolare insieme all’a.d. Antonello, che ha lanciato ai tifosi gagliardetti e maglie dell’Inter. E anche la stessa sede si è colorata di nerazzurro, visto che su maxischermo ha campeggiato il logo del club e la scritta “I M SCUDETTO”. Diversa invece la festa dei giocatori, lasciati liberi ieri da Conte fino a mercoledì. Festeggiamenti singoli, quindi, ognuno in famiglia: dalla grigliata di Lautaro Martinez con fidanzata e figlia, ai cori di Lukaku dalla finestra di casa, proseguiti poi con un giro in macchina per le vie di Milano fuori dal tettuccio apribile con maglia nerazzurra da sventolare. Una festa che proseguirà anche nei prossimi giorni.

La piazza

Non è bastato l’appello dell’Inter a “festeggiare in sicurezza e responsabilmente”: 30 mila tifosi si sono riversati per le vie del centro di Milano, riempiendo piazza Duomo prima e Largo Cairoli poi 8dove dopo le 22 è dovuta intervenire la Polizia in assetto antisommossa per disperdere i tifosi). Festa che ha tuttavia scatenato polemiche visto il periodo della pandemia. Anche perché sono stati molti i tifosi poco rispettosi delle regole, tra mascherine e assembramenti, fin dalle 17 in Duomo. Tra cori e fumogeni, un centinaio di supporter nerazzurri è anche salito sul monumento a Vittorio Emanuele II, stendendo una bandiera tricolore su uno dei due leoni del monumento. «La gioia dei tifosi interisti è più che comprensibile, lo dico da tifoso (seppur di un’altra squadra). Mi chiedo però perché a Milano, in Darsena o in Brera, sia necessario transennare le vie per evitare assembramenti e in piazza del Duomo possano riversarsi in migliaia in modo incontrollato», ha scritto su Facebook Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano. Sui social polemiche nei confronti del sindaco di Milano Giuseppe Sala che, tifoso dell’Inter, non ha commentato lo scudetto, mentre le forze dell’ordine sono intervenute solo per «preservare il sagrato e la Galleria, i cui accessi sono stati chiusi», come ha spiegato la Questura, e per disperdere la folla in alcune occasioni.

