Inter, sfida al Cagliari nel segno di Barella 

Per Inter-Cagliari Simone Inzaghi ritrova tre giocatori assenti nelle ultime partite, di cui uno che potrà anche essere di nuovo titolare domenica sera al Meazza. Stefan de Vrij si è infortunato lo scorso 13 novembre in Montenegro-Olanda, un problema muscolare che lo ha costretto a saltare l'ultimo mese di partite. A Madrid in Champions League il difensore era in panchina, più per precauzione che per scelta tecnica, ora sfrutterà questi giorni che mancano alla sfida coi rossoblù per completare il recupero. Con lui a disposizione anche Aleksandar Kolarov e Andrea Ranocchia, il primo già rientrato (senza giocare) martedì scorso e il secondo che sta superando un risentimento muscolare all'adduttore breve della coscia destra.

Le condizioni

Ieri i nerazzurri hanno ripreso ad allenarsi, dopo aver avuto un giorno di riposo mercoledì a seguito della trasferta spagnola. C'era una minima preoccupazione per Denzel Dumfries, sostituito all'intervallo a Madrid per un leggero fastidio che appare superato: l'olandese sarà regolarmente a disposizione dopodomani. Difficile invece che recuperi Matteo Darmian, dopo l'infortunio alla coscia sinistra subito a Venezia lo scorso 27 novembre, mentre non ci sarà Joaquín Correa per il quale il 2021 è sostanzialmente finito in anticipo facendosi male a Roma. Il tecnico ha dato un po' di riposo martedì sera a Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko e Lautaro Martínez, sostituiti anzitempo e destinati ad avere una maglia da titolare contro i rossoblù. «Ci aspetta una partita importante e non semplice, contro una squadra che nell'ultimo periodo viene da una serie di risultati utili, però ci prepareremo al meglio come sempre», ha detto Inzaghi sul Cagliari dopo la sconfitta di Madrid.

Avversario speciale

Sarà partita del cuore per Nicolò Barella, a segno da ex col Cagliari un anno fa in Sardegna nell'1-3 del 13 dicembre 2020, con uno splendido tiro dal limite che avviò il ribaltone. Il centrocampista cagliaritano sfida il suo passato dopo l'espulsione col Real Madrid, per la reazione ai danni di Éder Militão (per la quale sarà multato): le giornate di squalifica in Champions League si sapranno solo il 25 gennaio. Per lui si è trattato della prima espulsione da quando è all'Inter: la precedente risaliva al 14 aprile 2019 col Cagliari contro il Torino, per doppia ammonizione, mentre non riceveva un rosso diretto dal 2 aprile 2016 quando era in prestito al Como, per una rissa scoppiata a fine gara con il Pescara.