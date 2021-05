Inter, lacrime di gioia 

Inter 5

Udinese 1

Inter (3-5-2) : Handanovic 6 (1’ st Padelli 6); D'Ambrosio 6, Ranocchia 6, Bastoni 6; Hakimi 6.5 (12’ st Perisic 7), Vecino 6, Sensi 6 (38’ pt Eriksen 6.5), Gagliardini 6, Young 6.5; Lautaro Martinez 6.5 (12’ st Lukaku 6.5), Pinamonti 6 (20’ st Sanchez 6.5). In panchina: Radu, De Vrij, Skriniar, Barella, Vidal. Allenatore Conte 7.

Udinese (3-5-1-1) : Musso 5 (43’ st Gasparini sv); Samir 4.5, Becao 5, Bonifazi 4.5; Stryger-Larsen 5, Zeegelar 4.5 (14’ st Forestieri 6), Walace 5 (43’ st Palumbo sv), De Paul 6 (24’ st Makengo 5.5), Molina 4.5; Pereyra 6.5, Okaka 5.5 (14’ st Llorente 6). In panchina: Scuffet, Ouwejan, Rigo, Battistella, Basha. Allenatore Gotti 5.

Arbitro : Volpi di Arezzo 6.

Reti : 8’ pt Young, 44’ pt Eriksen; 10’ st Lautaro Martinez, 19’ st Perisic, 26’ st Lukaku, 34’ st Pereyra (rig.).

Note : ammonito Lautaro Martinez.

Milano. L’ Inter fa festa e chiude il campionato battendo l’Udinese. Fuori da San Siro migliaia di tifosi hanno accolto la squadra all’arrivo, dentro ammessi 1.000 spettatori tra familiari, dipendenti e sponsor.

La partita

I nerazzurri vogliono onorare il giorno dello Scudetto e partono subito forte passando in vantaggio dopo 8’: Young supera Musso con un pallonetto. Sensi lascia il campo per un risentimento muscolare, entra Eriksen e dopo 5 minuti proprio il danese calcia una punizione dal limite dell’area e segna il 2-0. Nella ripresa il copione non cambia. Al 55' Hakimi entra in area, supera Samir che però lo scalcia da dietro. È rigore e Lautaro segna il 17° gol in Serie A. Neanche 10 minuti e arriva il quarto con Perisic. Ma non è finita, perchè Sanchez prova un destro a giro da applausi, trova la traversa ma la palla rimbalza su Lukaku ed entra in rete per il 5-0. L'Udinese accorcia le distanze con un rigore realizzato da Pereyra. Poi è premiazione Scudetto.

La festa

«Conte ha spinto tutti a un livello altissimo. È un grande motivatore e abbiamo raggiunto questo obiettivo grazie soprattutto a lui», ha detto il presidente dell’Inter Steven Zhang, a fine gara. «Uno stato d'animo speciale che non riesco a descrivere». Nel frattempo in campo era festa. Alzata al cielo la coppa dello Scudetto, i calciatori sono stati raggiunti dalle famiglie, con i figli dei nerazzurri che hanno giocato sul prato del Meazza, e Handanovic a parare i rigori dei bimbi. Alcuni tra i giocatori, inoltre, hanno ritagliato alcuni pezzi della rete di una delle porte di San Siro, cimelio in stile Nba per celebrare la vittoria. Grande commozione per i calciatori, su tutti Romelu Lukaku, in lacrime, dopo aver alzato il trofeo dello scudetto. «L’emozione è forte. Quando mio nonno è morto, nel 2005, gli avevo promesso di vincere qualcosa. Spero sia solo l’inizio», ha spiegato il belga .

RIPRODUZIONE RISERVATA

“

Bellissima sensazione, finalmente abbiamo

potuto alzare la coppa. Ho sempre cercato

di dare

il massimo,

ci aiutiamo

a vicenda,

siamo stati una squadra compatta

Stefan

de Vrij