Intasca i beni del vecchio zio 

È accusata di aver sottratto all’anziano zio, di cui era tutrice, beni per oltre 120 mila euro, vendendo la proprietà di una casa e lasciandolo vivere, in condizioni di abbandono, in un immobile fatiscente colmo di rifiuti. Armida Fois, insegnante di 59 anni di Serrenti, è stata rinviata a giudizio dal Gup del Tribunale di Cagliari, Roberto Cau, con l’accusa di peculato e abbandono di incapace.

Le ipotesi

I fatti che hanno dato origine alle contestazioni risalgono al 2019, quando la donna era ancora tutrice legale dell’ anziano zio (poi il giudice tutelare ha revocato la nomina e scelto come tutore l’avvocato Francesco Sanna). Secondo l’accusa - mossa dal pubblico ministero Gaetano Porcu - l’insegnante avrebbe venduto nel 2010 a suo padre la nuda proprietà dell’abitazione dell’anziano parente per 80 mila euro. Dopo aver depositato la somma in un libretto cointestato a lei, allo zio e alla sorella (e non in quello indicato dal giudice tutelare), si sarebbe appropriata di migliaia di euro per effettuare dei lavori di ristrutturazione dell’edificio. In quella casa, però, stando alla Procura, l’anziano zio usufruttuario non avrebbe mai abitato, rimanendo in un altro fabbricato fatiscente e in mezzo ai rifiuti. Ad effettuare le indagini, su delega del pubblico ministero, erano stati gli investigatori della Guardia di Finanza.

La difesa

L'imputata è difesa dall’avvocato Gian Mario Fattacciu che, già in udienza preliminare, ha rigettato totalmente le accuse. Per la difesa, in primo luogo, la vendita della nuda proprietà dell’edificio sarebbe stata concordata con lo stesso giudice tutelare, così come i lavori da eseguire sull’abitazione. Il fatto che poi l’anziano zio non vivesse stabilmente in quella casa ristrutturata (della quale comunque – sempre stando alla difesa – avrebbe sempre avuto l’usufrutto a vita e la disponibilità) dipendeva da una libera scelta dell’uomo. Davanti al giudice, inoltre, il difensore ha contestato anche che l’anziano fosse privo di assistenza e lasciato in abbandono in una casa piena di rifiuti. La nipote – ha concluso l’avvocato Fattacciu – ogni giorno sarebbe andata a preparargli i pasti. Il processo inizierà il 5 novembre. Il nuovo amministratore di sostegno si è costituito parte civile con l’avvocata Miriam Monni, mentre un’altra parente è rappresentata dall’avvocata Michela Pusceddu.

