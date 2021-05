Insulti al paese con un finto account 

Furto d’identità ai danni di un imprenditore di Selegas. Protagonista della disavventura è Andrea Paolo Pisano, 41enne originario di Selegas ma da tempo residente a Cagliari, che nelle ultime settimane ha avuto il suo bel da fare per convincere amici e semplici conoscenti che il profilo Facebook nel quale comparivano di frequente offese e accuse nei confronti della comunità del paese non era il suo.

Qualcuno aveva creato un profilo falso con lo stesso nome e la stessa foto dell’imprenditore, oltre ad altri profili frutto di fantasia appartenenti a delle ipotetiche persone immigrate negli anni Sessanta dal piccolo paese della Trexenta, in particolare uno (molto attivo) di una certa signora Todde mai esistita. Inevitabili gli equivoci e le incomprensioni scatenate da uno scherzo di pessimo gusto, che aveva forse l’obiettivo di mettere in cattiva luce Pisano con i suoi ex compaesani. L’imprenditore, dopo essersi accorto di avere a che fare con un avatar che gli stava creando non pochi problemi sul popolare social network, non ha potuto fare altro che presentare denuncia contro ignoti alla Polizia postale che ha immediatamente avviato un’indagine.

Le scuse e il perdono

L’autore del falso profilo, un disoccupato di Selegas, è stato identificato tramite l’indirizzo IP della rete domestica e denunciato per furto d’identità. È arrivato però il perdono da parte della vittima. «Ho deciso di non procedere con una causa civile innanzitutto perché ho ricevuto le scuse del responsabile. Non me la sono sentita di infierire ulteriormente su un mio compaesano, tra l’altro disoccupato da tanto tempo», spiega Andrea Paolo Pisano, quello vero, che pure ha avuto i suoi bei grattacapi: tantissime persone lo hanno chiamato per chiedergli spiegazioni riguardo le “cattiverie” comparse su Facebook a suo nome. Tra i due non risulta esserci mai stato dissapore: probabilmente la prolungata disoccupazione ha portato il responsabile del furto d’identità digitale a sviluppare un sentimento di invidia nei confronti di una persona professionalmente realizzata.

Le insidie sui social

Il furto d’identità è un fenomeno ormai frequente, soprattutto da quando la diffusione globale dei social network che ha rivoluzionato il concetto di privacy. In uno scenario nel quale la continua evoluzione tecnologica influenza ogni azione del nostro vivere quotidiano, lo sforzo della Polizia postale negli ultimi anni è stato costantemente indirizzato alla prevenzione e al contrasto della criminalità informatica in generale.

